По всій Білорусі спалахнули протести через затримання блогера. Фото і відео

Прихильники Тіхановської закликали людей приходити на пікети по всій Білорусі

Раніше його дружину Світлану Тіхановську зареєстрували в ініціативну групу з висунення в президенти

Сергія Тіхановського і його прихильників затримали на передвиборному пікеті 29 травня

У різних містах Білорусі спалахнули протести через затримання в Гродно блогера Сергія Тіхановського.

Як повідомляє Tut.by, Тіхановського і його прихильників затримали на передвиборному пікеті 29 травня під час збору підписів за участь у виборчій кампанії на президентських виборах його дружини Світлани.

Блогер Сергій Тіхановський

Раніше він намагався зареєструвати ініціативну групу на підтримку власного висунення, але не зміг підписати документи, необхідні для подачі в ЦВК, оскільки в той момент відбував адміністративний арешт.

Після відмови в реєстрації ініціативній групі чоловіка Світлана Тіхановська сама подала документи, і її групу зареєстрували.

Прихильники Тіхановської закликали людей приходити на виборчі пікети, ставати в черги і підписуватися за претендентку в президенти.

31 травня тисячі людей вийшли на пікети в Мінську, Гродно, Молодечно, Бресті та інших містах. Зокрема, в Мінську черга на підпис досягла більше кілометра.

"Радіо Свобода"

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Тим часом, МВС Білорусі повідомило, що в зв'язку з затриманням щонайменше 13 людей в Гродно порушено кримінальну справу "за насильство по відношенню до співробітників органів внутрішніх справ". У заяві говориться, що двоє міліціонерів отримали тілесні ушкодження і знаходяться в лікарні.

Сама Світлана Тіхановська розповіла правозахисникам, що її чоловіка і ще сімох затриманих перевезли в СІЗО Мінська.

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Як писав OBOZREVATEL, президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня 2020 року.

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