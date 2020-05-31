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31 травня • оновлено в 13:20
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По всій Білорусі спалахнули протести через затримання блогера. Фото і відео

  • Сергія Тіхановського і його прихильників затримали на передвиборному пікеті 29 травня

  • Раніше його дружину Світлану Тіхановську зареєстрували в ініціативну групу з висунення в президенти

  • Прихильники Тіхановської закликали людей приходити на пікети по всій Білорусі

  • МВС Білорусі повідомило про порушення відносно Сергія Тіхановського кримінальної справи

4.2т
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У різних містах Білорусі спалахнули протести через затримання в Гродно блогера Сергія Тіхановського.

Як повідомляє Tut.by, Тіхановського і його прихильників затримали на передвиборному пікеті 29 травня під час збору підписів за участь у виборчій кампанії на президентських виборах його дружини Світлани.

Блогер Сергій Тіхановський

Блогер Сергій Тіхановський

Раніше він намагався зареєструвати ініціативну групу на підтримку власного висунення, але не зміг підписати документи, необхідні для подачі в ЦВК, оскільки в той момент відбував адміністративний арешт.

Після відмови в реєстрації ініціативній групі чоловіка Світлана Тіхановська сама подала документи, і її групу зареєстрували.

Прихильники Тіхановської закликали людей приходити на виборчі пікети, ставати в черги і підписуватися за претендентку в президенти.

31 травня тисячі людей вийшли на пікети в Мінську, Гродно, Молодечно, Бресті та інших містах. Зокрема, в Мінську черга на підпис досягла більше кілометра.

По всій Білорусі спалахнули протести через затримання блогера

"Радіо Свобода"

По всій Білорусі спалахнули протести через затримання блогера

Telegram/Беларусь головного мозга

Тим часом, МВС Білорусі повідомило, що в зв'язку з затриманням щонайменше 13 людей в Гродно порушено кримінальну справу "за насильство по відношенню до співробітників органів внутрішніх справ". У заяві говориться, що двоє міліціонерів отримали тілесні ушкодження і знаходяться в лікарні.

Сама Світлана Тіхановська розповіла правозахисникам, що її чоловіка і ще сімох затриманих перевезли в СІЗО Мінська.

По всій Білорусі спалахнули протести через затримання блогера

Telegram/Беларусь головного мозга

По всій Білорусі спалахнули протести через затримання блогера

Telegram/Беларусь головного мозга

По всій Білорусі спалахнули протести через затримання блогера

Telegram/Беларусь головного мозга

По всій Білорусі спалахнули протести через затримання блогера

Telegram/Беларусь головного мозга

По всій Білорусі спалахнули протести через затримання блогера

Telegram/Беларусь головного мозга

По всій Білорусі спалахнули протести через затримання блогера

Telegram/Беларусь головного мозга

По всій Білорусі спалахнули протести через затримання блогера

Telegram/Беларусь головного мозга

По всій Білорусі спалахнули протести через затримання блогера

Telegram/Беларусь головного мозга

Як писав OBOZREVATEL, президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня 2020 року.

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Білорусь
Теги
блогер затримання протест
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