По всіх напрямках: Росія похвалилася небезпечною зброєю

У Росії на всіх стратегічних напрямках створені угруповання носіїв крилатих ракет великої дальності всіх видів базування.

Про це повідомив начальник Генштабу ВС Росії Валерій Герасимов, передає ТАСС. За його словами, ці угруповання здатні здійснювати стримування в стратегічно важливих районах.

Герасимов зазначив, що час підготовки до бойового застосування високоточної зброї великої дальності вдалося скоротити в півтора рази. Цьому сприяли вдосконалення структури органів управління та впровадження програмно-апаратних комплексів.

Росія володіє носіями крилатих ракет повітряного, морського і наземного базування. Деякі з них, зокрема ракети сімейства "Калібр" і Х-101, неодноразово застосовувалися в Сирії.

Як повідомляв "Обозреватель", США звинуватили Росію в поставках зброї "Талібану".