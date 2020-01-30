Вот и все. Европарламент вчера проголосовал за сделку по Брекзит – 621 “за” и 49 “против”. Собственно говоря, все уже смирились с тем, что Британия уходит и просто устали от того, как Меркель и Макрон подливали масла в огонь, поддерживая ситуацию неопределенности, ибо это – мощнейший удар именно по руководству Германии и Франции, которые не смогли удержаться и стали превращать союз в свой фан-клуб.

Но сами еропарламентарии очень тепло проводили своих коллег песней Auld Lang Syne, стоя и овациям сопровождали их уход, обнимая и говоря им Au Revoir. Собственно говоря, это можно посмотреть самостоятельно, чтобы понять, насколько бездарным и чванливым оказалось руководство двух европейских стран, чтобы довести ЕС до этого позора.

После продолжительных переговоров о разводе Британия покинет клуб, в который она вступила в 1973 году, в полночь по брюссельскому времени (23:00 по Гринвичу) в пятницу, когда британские флаги будут сняты с офисов ЕС, а в Британии же будет снят флаг ЕС.

После этого начнется одиннадцатимесячный переходный период, в ходе которого должны будут по-новому подписаны торговые и другие соглашения, уже между Соединенным Королевством и Евросоюзом. Насколько это заметно, в ЕС уже тоже заметили то, что теряет союз от этого развода и риторика Брюсселя приобрела несколько другую тональность.

"Мы рассматриваем соглашение о свободной торговле с нулевыми тарифами и нулевыми квотами. Но предварительным условием является то, что европейские и британские предприятия продолжают конкурировать на равных условиях. Мы, конечно же, не будем подвергать наши компании недобросовестной конкуренции", – заявил председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен.

Теперь, в переговорах между двумя сторонами исчезнет "фактор удержания", когда ведущие страны ЕС пытались выставить такие условия выхода, чтобы в Лондоне передумали это делать, но теперь ситуация изменилась кардинально. Точка невозврата пройдена и теперь надо действовать так, чтобы от новой реальности стороны понесли как можно меньше потерь.

Что же, Британия показала, что она – самостоятельное государство, которое не даст загнать себя под лавку и вместе с тем, она показала, как надо уходить по-английски, без скандалов и драк. Ну а в Париже и Берлине должны понять, что свою риторику снобизма и протекционизма надо заканчивать, поскольку Британия стала первой, но вполне возможно – не последней страной, прошедшей этот путь.

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