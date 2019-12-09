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9 грудня • оновлено в 22:24
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"По-діловому!" Путін поділився першим враженням від Зеленського: відеофакт

6.4т
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що його перші переговори з главою України Володимиром Зеленським у рамках саміту у "нормандському форматі" пройшли добре.

Своїм враженням після особистої розмови він поділився з журналістами, прямуючи на спільну пресконференцію (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На питання, як же пройшов тет-а-тет, Путін коротко відповів: "Добре! По-діловому". При цьому лідер Росії не приховував посмішки.

"По-діловому!" Путін поділився першим враженням від Зеленського: відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський на початку саміту ледь не сів на місце, відведене для Путіна.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Франція
Тег
нормандський формат
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Хороший мальчик, сказал Путин)
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Путин, вообще-то, на колени вставал перед идеями. Этого не показали RT, и прочие пропогандииские каналы.
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