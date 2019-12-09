"По-діловому!" Путін поділився першим враженням від Зеленського: відеофакт

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його перші переговори з главою України Володимиром Зеленським у рамках саміту у "нормандському форматі" пройшли добре.

Своїм враженням після особистої розмови він поділився з журналістами, прямуючи на спільну пресконференцію (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На питання, як же пройшов тет-а-тет, Путін коротко відповів: "Добре! По-діловому". При цьому лідер Росії не приховував посмішки.

"Хорошо! По-деловому": Путин рассказал о встрече с Зеленским pic.twitter.com/R3obo6ZSx4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський на початку саміту ледь не сів на місце, відведене для Путіна.

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