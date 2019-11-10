Пляж у Фінляндії вкрили гігантські "крижані яйця": вражаючі фото

На одному із пляжів Фінляндії виявили тисячі крижаних куль, що утворилися в результаті рідкісного природного явища.

Помітили "крижані яйця" на острові Хайлуото, що в Ботанічній затоці між Фінляндією та Швецією. Першим виявив їх житель міста Оулу, фотограф-любитель Рісто Маттіла, передає українська служба ВВС (щоб подивитись фото, доскрольте сторінку до кінця).

Пляж у Фінляндії вкрили крижані кулі Risto Mattila / Instagram

"Ми з дружиною гуляли пляжем Мар’яніемі. Було сонячно, 1 градус морозу. День був досить вітряним. І там ми побачили цей феномен – "яйця" зі снігу та криги вздовж пляжу біля лінії води", – розповів фотограф.

Він зауважив, що крижані кулі були розсипані уздовж берегової лінії на довжині близько 30 метрів. Найменші були розміром з яйце, а найбільші – як футбольні м’ячі.

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"Це було дивовижно. Я ніколи не бачив нічого подібного", – зізнався фотограф.

За словами експерта BBC Weather Джорджа Гудфеллоу, щоб такі крижані кулі виникли, потрібне рідкісне поєднання вітру та хвиль, що "заокруглює" шматки криги.

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