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Дмитро Чекалкін
Дмитро Чекалкін
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Плохая новость для россиян: ''рабів до раю не пускають!''

38.6тЧитати матеріал російською

Террориста Рослякова подготовило к бою МВД РФ в порядке патриотического воспитания в лагере Артек. И стрельба, и минно-взрывная подготовка. Российский след найден.

Максим Легков

На первом сроке Путин обещал удвоение ВВП. На пятом обещает, что после ядерной войны все россияне попадут в рай. Прогресс налицо.

Каспер

Россияне, поддерживающие Кремль, у меня для вас плохая новость: "Рабів до раю не пускають!"

Новини
Россия обречена по определению

Зря Путин дразнит американцев размахивая ядерной дубиной. Если США запустят настоящую гонку вооружений, экономика России сдуется довольно быстро. Проходили мы уже это. Но почему-то появилось желание наступить на те же грабли.

Андрей Мальгин

Когда страной управляет половой орган дедушки, страна накрывается половым органом бабушки.

Nasha Canada

Дети в оксфордах, счета в цюрихах... А мозги как были в татаро-монголии, так и есть.

Виктор Шендерович

Новини
Санкции и новая гонка вооружений добьют Россию

Украина выдвинула на "Оскар" фильм Сергея Лозницы "Донбасс". Там показаны все красоты "русского мира": отжимы машин для "борьбы с фашизмом", избиения привязанных к столбам украинцев, быдло-свадьбы с пистолетами и многое другое. Пускай мировая общественность увидит этот зоопарк.

Генерал Золотов предложил проверить Навального на полиграфе.

Странная система правосудия в России. Полиграф предлагают пройти не обвиняемому в хищении миллиардов, а тому, кто его в этом обвиняет.

Тётя Роза

Новини
В Россию пришла ответка: зверье вернулось с Донбасса

12 февраля 2004, Путин:

“Если 7 лет быть президентом, с ума можно сойти”. А ведь он честно предупреждал.

Тётя Роза

РПЦ объявила главу Константинопольского патриарха раскольником. Известно, что в психушке самое главное - первым надеть белый халат.

Проф. Преображенский

Вообще это все чистая пелевенщина: старый, боящийся смерти чекист, попав под влияние Дугина, решает принести в жертву древним богам 140 млн. душ, чтобы обрести вечную жизнь и власть над миром.

Интересно, как скоро в Вашингтоне поймут, что физически е#нуть "морскими котиками" пару сумасшедших диктаторов обходится гораздо дешевле всяких санкций?

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Дмитро ЧекалкінДмитро Чекалкін
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Дмитрия Чекалкина
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Коментарі
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161
Цікаво
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
В опасные игры играешь тварь. Как бы этими граблями вам в лоб не прилетело
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1 из 3 ответов | показать все
Геращенко Геннадий
Геращенко Геннадий
Маленький Иппу Лохлов, тебе тоже понравилась статья?
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
То есть,рагули и быдло,ставшие украинцами при клятых коммуняках и знову вернувшиеся в стойло,в рай не попадут?
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5
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Украину ожидает раздел и возвращение исторических территорий в состав России. Украина – это пространство, по которому проходит граница между двумя цивилизациями, конкурентами, практически находящимися в состоянии гибридной войны, между российско-евразийской и западноевропейской. Россия, понимая, что значительная часть Украины – это сегмент русской цивилизации, не сдаст свои интересы на Украине. Для Путина это вряд ли возможно, особенно если судить по его выступлению в минувший четверг на заседании Валдайского клуба. И поэтому наиболее вероятным является сценарий, по которому геополитический конфликт будет поставлен на паузу путем договоренностей президентом России и США по разделу Украины.
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10
Ckif UA Serjio
Ckif UA Serjio
Стук Кастрюль, ))) Дурень думкою богатіє! )))
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