Террориста Рослякова подготовило к бою МВД РФ в порядке патриотического воспитания в лагере Артек. И стрельба, и минно-взрывная подготовка. Российский след найден.

Максим Легков

На первом сроке Путин обещал удвоение ВВП. На пятом обещает, что после ядерной войны все россияне попадут в рай. Прогресс налицо.

Каспер

Россияне, поддерживающие Кремль, у меня для вас плохая новость: "Рабів до раю не пускають!"

Новини Россия обречена по определению

Зря Путин дразнит американцев размахивая ядерной дубиной. Если США запустят настоящую гонку вооружений, экономика России сдуется довольно быстро. Проходили мы уже это. Но почему-то появилось желание наступить на те же грабли.

Андрей Мальгин

Когда страной управляет половой орган дедушки, страна накрывается половым органом бабушки.

Nasha Canada

Дети в оксфордах, счета в цюрихах... А мозги как были в татаро-монголии, так и есть.

Виктор Шендерович

Новини Санкции и новая гонка вооружений добьют Россию

Украина выдвинула на "Оскар" фильм Сергея Лозницы "Донбасс". Там показаны все красоты "русского мира": отжимы машин для "борьбы с фашизмом", избиения привязанных к столбам украинцев, быдло-свадьбы с пистолетами и многое другое. Пускай мировая общественность увидит этот зоопарк.

Генерал Золотов предложил проверить Навального на полиграфе.

Странная система правосудия в России. Полиграф предлагают пройти не обвиняемому в хищении миллиардов, а тому, кто его в этом обвиняет.

Тётя Роза

12 февраля 2004, Путин:

“Если 7 лет быть президентом, с ума можно сойти”. А ведь он честно предупреждал.

Тётя Роза

РПЦ объявила главу Константинопольского патриарха раскольником. Известно, что в психушке самое главное - первым надеть белый халат.

Проф. Преображенский

Вообще это все чистая пелевенщина: старый, боящийся смерти чекист, попав под влияние Дугина, решает принести в жертву древним богам 140 млн. душ, чтобы обрести вечную жизнь и власть над миром.

Интересно, как скоро в Вашингтоне поймут, что физически е#нуть "морскими котиками" пару сумасшедших диктаторов обходится гораздо дешевле всяких санкций?