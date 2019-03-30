Пластикові зародки і ембріони у пакеті: в Італії спалахнув гучний скандал

Всесвітній конгрес сімей в італійській Вероні в 2019 році став приводом для нового скандалу. Феміністок розлютив підхід організаторів до антипропаганди абортів.

Зокрема, на заході учасникам роздавали пластикові фігурки зародків і фотографії з ембріоном у пакеті. Екс-президент нижньої палати парламенту Італії Лаура Болдріні заявила, що це – жахлива акція, передає La Reppublica.

"Ще одна причина бути присутнім у Вероні в підтримку прав жінок, захищати закони держави і створювати суспільство, в якому ніхто не піддається дискримінації", – так відреагувала вона на креатив.

Скріншот із відео

Як відомо, опоненти конгресу називають погляди його учасників, які виступають проти абортів і "гей-шлюбів", "середньовічними".

XIII Всесвітній конгрес сімей, учасники якого виступають за зміцнення традиційних сімейних цінностей, стартував 29 березня.

Підготовка до нього супроводжувалася протестами з боку політичних партій, перш за все, лівоцентристського і лівого спрямування, а також потужною кампанією критики, розгорнутою в італійських ЗМІ.

Скрішот з відео

Скрішот з відео

Всесвітній конгрес сімей щорічно організовує однойменна американська асоціація і Міжнародна організація з питань сім'ї (IOF). Захід завжди проводять у різних містах світу.

Un feto di gomma, ecco cosa c'è tra i gadget distribuiti al Congresso oscurantista di #Verona



Questa è la stessa gente che si scandalizza dei vibratori.



Che orrore e raccapriccio! pic.twitter.com/FmcQnmhvKu - Cathy La Torre (@catlatorre) 29 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні запропонували зняти ліміт на переривання вагітності, який становить 22 тижні. Через нього лікарі можуть не встигнути виявити загрозу здоров'ю жінки або майбутньої дитини, говорять медики.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!