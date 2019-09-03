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4 вересня • оновлено в 01:25
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"Піввікові репресії": Болгарія різко вгамувала Росію через "побєдобісся" в Європі

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Міністерство закордонних справ Болгарії закликало російське посольство не висловлюватися на підтримку тези про те, що СРСР звільнив Східну Європу від нацизму.

Як говориться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті болгарського зовнішньополітичного відомства, з такою заявою дипломати виступили напередодні виставки "75 років звільнення Східної Європи від нацизму", що відкривається 9 вересня в Софії на базі Російського культурно-інформаційного центру.

"Не заперечуючи вкладу СРСР у розгром нацизму в Європі, ми не повинні закривати очі на той факт, що Радянська армія принесла народам Центральної та Східної Європи півстолітні репресії, деформований економічний розвиток і відірваність від реальних процесів в розвинених європейських країнах", - випливає з заяви.

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МЗС Болгарії жорстко висловився про СРСР

МЗС Болгарії жорстко висловився про СРСР

Формулювання зі словом "звільнення" в контексті введення радянських військ в 1944 році в МЗС назвали сумнівною, оскільки вона "ставить у привілейоване становище тільки деякі політичні кола в Болгарії і є втручанням у внутрішньополітичні процеси" в країні.

Посольство Росії в Болгарії вже висловило подив у зв'язку з цим, заявивши "про вирішальну роль Червоної Армії в позбавленні людства від фашистської чуми".

"Ця виставка не має нічого спільного з сьогоднішнім болгарським внутрішньополітичним дискурсом або окремими політичними силами, тому ми кілька збентежені тим, що можна робити будь-які офіційні заяви до ознайомлення з самою експозицією", - відзначає російське диппредставництво на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Болгарії прогримів скандал через "русофобію" в Криму.

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Місце
Болгарія
Тег
СРСР
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