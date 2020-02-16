У США жорстко пригрозили Росії з їхнім "Північним потоком"

Росія не зможе самостійно добудувати "Північний потік-2". Його будівництво затягнеться на тривалий час через відсутність технологій і тиску американських санкцій.

Про це на Мюнхенській конференції з безпеки заявив міністр енергетики США Ден Бруйетт, повідомляє DW.

Ден Бруйетт

Відповідаючи на питання про можливість завершення проекту "Північний потік-2", Бруйетт прямо заявив: "Вони не зможуть". Крім того, він спростував запевнення президента РФ Володимира Путіна в тому, що газопровід завершать за кілька місяців.

"Це буде дуже довга затримка, бо у Росії немає цієї технології", – пояснив він. При цьому Бруйєтт підкреслив, що чутки про те, що американські санкції можуть викликати лише незначну затримку будівництва не відповідають дійсності.

У свою чергу глава прес-служби корпорації "Газпром" Сергій Купріянов відповів на слова американського міністра, заявивши: "Ніколи не кажи ніколи".

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Міненерго РФ Олександр Новак заявив, що будівництво "Північного потоку-2" продовжиться незважаючи на санкції.

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