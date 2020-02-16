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16 лютого • оновлено в 15:53
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У США жорстко пригрозили Росії з їхнім "Північним потоком"

2.9т
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Росія не зможе самостійно добудувати "Північний потік-2". Його будівництво затягнеться на тривалий час через відсутність технологій і тиску американських санкцій.

Про це на Мюнхенській конференції з безпеки заявив міністр енергетики США Ден Бруйетт, повідомляє DW.

Ден Бруйетт

Ден Бруйетт

Відповідаючи на питання про можливість завершення проекту "Північний потік-2", Бруйетт прямо заявив: "Вони не зможуть". Крім того, він спростував запевнення президента РФ Володимира Путіна в тому, що газопровід завершать за кілька місяців.

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"Северный поток" будут строить любой ценой

"Це буде дуже довга затримка, бо у Росії немає цієї технології", – пояснив він. При цьому Бруйєтт підкреслив, що чутки про те, що американські санкції можуть викликати лише незначну затримку будівництва не відповідають дійсності.

У свою чергу глава прес-служби корпорації "Газпром" Сергій Купріянов відповів на слова американського міністра, заявивши: "Ніколи не кажи ніколи".

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Міненерго РФ Олександр Новак заявив, що будівництво "Північного потоку-2" продовжиться незважаючи на санкції.

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Автор
Ігор Нікітін
Теми
Північний потік - 2 Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
газ газопровод Газпром
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Пигин Макс
Пигин Макс
Не понимаю, чего так все переживают за НАШ "Северный поток"? Ну вот какое дело до него исключительным?
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Mega Death
Mega Death
Крымский мост тоже не построят!)) Главное, верить американцам. Эти ребята никого никогда не обманывали
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