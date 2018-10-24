Питання Курил: Японія анонсувала ''нову еру'' відносин із Росією

Японія має намір укласти мирний договір із Російською Федерацією за підсумками Другої світової війни тільки після вирішення територіального питання.

Цю заяву зробив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе на відкритті сесії місцевого парламенту, передає "РБК-Україна".

За його словами, відносини між двома країнами перебувають у "ненормальному стані". Водночас досягнуті після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним домовленості послідовно виконуються.

"Колишні жителі островів вже другий рік відвідують на них могили предків із використанням літака. У бік реалізації зрушилось і питання проведення там спільної господарської діяльності. На основі відносин довіри із президентом Володимиром Путіним ми вирішимо територіальне питання і укладемо мирний договір із Росією. Ми відкриємо нову еру у двосторонніх відносинах", — сказав прем'єр.

Конфлікт через території між країнами триває з 1956 року, коли СРСР і Японія підписали декларацію про завершення війни. Острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї, на думку японської сторони, належать їм. Свою точку зору вони аргументують відповідним положенням у Трактаті про торгівлю і кордони 1855 року. РФ вважає, що ці острови за підсумками закінчення Другої світової належать їй.

Повернення островів Японії є головною умовою укладання мирного договору з РФ, який після завершення Другої світової війни так і не був підписаний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Абе заявляв, що Японія рішуче зібралася закрити питання Курил.