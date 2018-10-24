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Питання Курил: Японія анонсувала ''нову еру'' відносин із Росією

3.4тЧитати матеріал російською

Японія має намір укласти мирний договір із Російською Федерацією за підсумками Другої світової війни тільки після вирішення територіального питання.

Цю заяву зробив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе на відкритті сесії місцевого парламенту, передає "РБК-Україна".

За його словами, відносини між двома країнами перебувають у "ненормальному стані". Водночас досягнуті після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним домовленості послідовно виконуються.

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"Колишні жителі островів вже другий рік відвідують на них могили предків із використанням літака. У бік реалізації зрушилось і питання проведення там спільної господарської діяльності. На основі відносин довіри із президентом Володимиром Путіним ми вирішимо територіальне питання і укладемо мирний договір із Росією. Ми відкриємо нову еру у двосторонніх відносинах", — сказав прем'єр.

Конфлікт через території між країнами триває з 1956 року, коли СРСР і Японія підписали декларацію про завершення війни. Острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї, на думку японської сторони, належать їм. Свою точку зору вони аргументують відповідним положенням у Трактаті про торгівлю і кордони 1855 року. РФ вважає, що ці острови за підсумками закінчення Другої світової належать їй.

Повернення островів Японії є головною умовою укладання мирного договору з РФ, який після завершення Другої світової війни так і не був підписаний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Абе заявляв, що Японія рішуче зібралася закрити питання Курил.

Особа
Сіндзо Абе
Місце
Японія
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
От мёртвого осла уши косоглазые получат, а не Курилы...
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Chrones Andrey,гугли ты дурачок и учи китайский.
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Chrones Andrey
Chrones Andrey
Мартененко Сергей, Китай еще 5 лет назад взял в аренду на 99 лет 9% пахотных земель Украины - это 5% территории станы в границах ДО 2014 года.И да, все эти прошедшие с тех пор 5 лет, китайцы тоже не сидели сложа руки, а тихой сапой скупая промышленность. Ты хоть погугли цифры, дурачок!
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