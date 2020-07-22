Після виборів Лукашенко втратить легітимність, – опозиціонер

У разі перемоги на виборах 9 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше не матиме легітимності всередині країни.

Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько. "Особливість цієї виборчої кампанії в тому, що Лукашенко не входив до трійки її найбільш популярних учасників", – зауважив опозиціонер.

"Якби у нас були вибори, на жаль, у нас цього немає, і ми вживаємо слова "політична виборча кампанія", то Лукашенко програвав би і Бабарику, і Цепкалу, і Тихановському", – запевнив він.

За словами Лебедька, ще одна з особливостей нинішньої президентської кампанії в Білорусі – самоорганізація протестного руху. Незважаючи на те, що жодна опозиційна політична сила не закликала громадян до протестів через відмову в реєстрації "важковаговиків" кампанії, "люди вийшли самі".

"Я думаю, все ще попереду. Навіть якщо штаби не можуть безпосередньо закликати до вулиці, Лукашенко вже зробив, щоб ця вулиця мала місце бути. Тому що багато хто розглядає це як громадянський обов'язок", – підкреслив Лебедько.

"9 серпня нічого не вирішиться. Лукашенко, швидше за все, вшосте призначить себе президентом, але вперше він не матиме внутрішньої легітимності. Більшість громадян не визнає його як президента. Протистояння однозначно триватиме", – спрогнозував опозиціонер.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Анатолієм Лебедьком скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, 15 липня в Білорусі під час протестів проти відмови в реєстрації кандидатів у президенти Віктора Бабарика та Валерія Цапкала затримали понад 300 осіб.