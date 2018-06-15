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ПолітикаЕкономіка

Після скандалу з Кримом Трамп захотів зустрічі з Путіним: у Кремлі відповіли

3.7тЧитати новину російською

Президент США Дональд Трамп допустив, що може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним цього літа.

(Новина доповнена подробицями)

Його слова наводить в Twitter CBC News.

"Цілком можливо, що ми зустрінемося", - сказав Трамп, відповідаючи на питання про те, проведе він зустріч з Путіним цього літа.

Крім того Трамп заявив, що його попередник на посаді Барак Обама упустив Крим.

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"Президент Обама упустив Крим, тому що президент Путін не поважав президента Обаму, не поважав нашу країну", - передає його слова "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляє RT, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не виключають такої зустрічі.

"Не виключаємо", - заявив він у відповідь на питання журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Трамп під час вечері в рамках саміту G7 в Канаді заявив, що анексувати Крим є російським , так як всі, хто живе на півострові, говорять по-російськи.

Особи
Дональд ТрампВолодимир Путін
Місце
США
Об'єкт
Росія
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Он уважать себя заставил..Нагнув Москву без всяких правил..
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