Після скандалу з Кримом Трамп захотів зустрічі з Путіним: у Кремлі відповіли

Президент США Дональд Трамп допустив, що може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним цього літа.

(Новина доповнена подробицями)

Його слова наводить в Twitter CBC News.

"Цілком можливо, що ми зустрінемося", - сказав Трамп, відповідаючи на питання про те, проведе він зустріч з Путіним цього літа.

