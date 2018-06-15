Після скандалу з Кримом Трамп захотів зустрічі з Путіним: у Кремлі відповіли

Президент США Дональд Трамп допустив, що може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним цього літа.
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Його слова наводить в Twitter CBC News.
"Цілком можливо, що ми зустрінемося", - сказав Трамп, відповідаючи на питання про те, проведе він зустріч з Путіним цього літа.
"It's possible that we'll meet," President Trump says when asked if he'll meet with Russian President Putin this summer https://t.co/iDFgMpAMgu pic.twitter.com/pozOm6LKFb- CBS News (@CBSNews) 15 червня 2018 р
Крім того Трамп заявив, що його попередник на посаді Барак Обама упустив Крим.
"Президент Обама упустив Крим, тому що президент Путін не поважав президента Обаму, не поважав нашу країну", - передає його слова "Інтерфакс-Україна".
Як повідомляє RT, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не виключають такої зустрічі.
"Не виключаємо", - заявив він у відповідь на питання журналістів.
Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Трамп під час вечері в рамках саміту G7 в Канаді заявив, що анексувати Крим є російським , так як всі, хто живе на півострові, говорять по-російськи.