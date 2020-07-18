Пірати викрали корабель з українцями біля берегів Нігерії

У Гвінейській затоці біля берегів Нігерії пірати атакували танкер Curacao Trader і викрали 15 членів екіпажу.

Про це повідомив портал Dryad Global. Викраденою командою імовірно є громадяни Росії та України.

Початкові повідомлення свідчать про те, що до судна підійшли 8 озброєних осіб і, потрапивши на борт, викрали членів екіпажу.

У повідомленні сказано, що судно вийшло з порту Ломе, під час атаки піратів його швидкість впала до 3 вузлів. Потім корабель деякий час дрейфував, потім повернувся до швидкості в 10 вузлів. Статус судна в даний час відображається як "Не під командуванням".

Цей інцидент стався в найдальшій від берега точці серед усіх випадків піратства, зареєстрованих в Гвінейській затоці. Незважаючи на наявність швидкісних катерів, досить імовірно, що пірати підтримуються великим судном.

Корабель, що належить компанії Curacao Trader Shipping, здатний перевозити як нафту, так і хімічні речовини.

Місце знаходження корабля Curacao Trader після нападу піратів (Marinetraffic.com)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Екваторіальній Гвінеї пірати здійснили напад на транспортний корабель RIO MITONG і взяли в заручники двох моряків – нібито українця і росіянина.