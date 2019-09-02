Підземні хмарочоси і летючі таксі: вчені розповіли, яким буде світ через 50 років

До 2069 року людство може навчиться будувати підводні дороги, літати у відпустку в космос і виробляти імплантати, які контролюють наше здоров'я.

Ці прогнози, як повідомляє The Daily Mail, містяться у новій доповіді про майбутнє технологій (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

Нижче пропонуємо 6 найдивовижніших технологій, які можуть стати реальністю вже через 50 років.

Поява підводних магістралей. Фахівці вважають, що завдяки транспортній системі герметичних труб можна буде, наприклад, дістатися з Великобританії до Скандинавії та материкової Європи менш ніж за годину.

Летючі таксі та автобуси. "Для скорочення заторів у міських районах використовуватимуть летючі таксі та автобуси, тоді як більш далекі поїздки, – стверджує доповідь, – відбуватимуться у багаторазових ракетах, що літають у верхніх шарах атмосфери і на високій швидкості, що скоротить час прямування від Лондона і Нью-Йорка до менш ніж 30 хвилин".

Будинки, що самі очищаються, та космічні готелі. Вчені вважають, що до 2069 року у людей буде більше часу на себе – будинки будуть прибиратися самі, а відпустку можна буде проводити у космічних готелях, які обертатимуться навколо місяця.

Також вчені впевнені, що через пів століття спорт на ховербордах у стилі квідичу з книг про Гаррі Поттера стане звичайною справою. Як і, припустимо, віртуальні компаньйони і опікуни, які відстежують стан здоров'я людини протягом усього її життя і здатні перекладати її симптоми і стани будь-якою мовою.

Стане можливим будувати будинки під землею. "Землечоси" здійматимуться не лише над землею, але і йтимуть на кілька десятків поверхів униз, що дозволить уникнути землетрусу.

"Наступні 50 років принесуть найбільші технологічні зміни та інновації, які ми коли-небудь бачили у нашій роботі і відпочинку, – повідомила одна зі співавторок доповіді Жаклін де Рохас. – Цифрова революція, як і промислова революція 250 років тому, ставить під сумнів усі наші припущення про те, як ми будемо проводити наше майбутнє життя", – зазначає видання.

Стало відомо, яким буде світ через 50 років The Daily Mail

Стало відомо, яким буде світ через 50 років The Daily Mail

Стало відомо, яким буде світ через 50 років The Daily Mail

Стало відомо, яким буде світ через 50 років The Daily Mail

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, американські журналісти дали прогноз розвитку технологій на найближче майбутнє. Вони зробили сім передбачень у сферах медицини, торгівлі, інтернету і робототехніки.

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