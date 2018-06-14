Підтримати Путіна: у Сербії зробили антиукраїнську заяву

Опозиційна Сербська радикальна партія закликала президента Олександра Вучича визнати анексований Крим "невід'ємною частиною Росії".

Про це пишуть "Известия" з посиланням на лідера партії Олександра Шешеля. На його думку, для того, щоб Сербія не визнавала входження півострова до складу Росії в 2014 році, немає ніяких підстав.

"Москва підтримує Белград в питаннях Косово і Метохії. Проте, Сербія по факту не визнає територіальну цілісність Російської Федерації. Ми хочемо, щоб Белград відмовився від лицемірної політики і офіційно визнав Крим невід'ємною частиною Росії", - підкреслив Шешель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму Росія проводить навчання 4-ї армії ВПС і ППО, Чорноморського флоту і загальновійськових з'єднань, на які прибуло понад 6 тис. військовослужбовців і близько 100 літаків і вертольотів.