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ПолітикаЕкономіка

Підтримати Путіна: у Сербії зробили антиукраїнську заяву

4.6тЧитати новину російською

Опозиційна Сербська радикальна партія закликала президента Олександра Вучича визнати анексований Крим "невід'ємною частиною Росії".

Про це пишуть "Известия" з посиланням на лідера партії Олександра Шешеля. На його думку, для того, щоб Сербія не визнавала входження півострова до складу Росії в 2014 році, немає ніяких підстав.

"Москва підтримує Белград в питаннях Косово і Метохії. Проте, Сербія по факту не визнає територіальну цілісність Російської Федерації. Ми хочемо, щоб Белград відмовився від лицемірної політики і офіційно визнав Крим невід'ємною частиною Росії", - підкреслив Шешель.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму Росія проводить навчання 4-ї армії ВПС і ППО, Чорноморського флоту і загальновійськових з'єднань, на які прибуло понад 6 тис. військовослужбовців і близько 100 літаків і вертольотів.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Сербія
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