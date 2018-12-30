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Підмахнув США і Європі: стало відомо, кого Путін привітав із Новим роком

7.3тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін відправив новорічні привітання Кремля світовим лідерам, але обійшов стороною Україну і Грузію. Водночас Путін не оминув увагою лідерів США, Сирії, Німеччини.

Так, у поздоровленні президента Штатів Дональду Трампу Путін підтвердив, що "Росія відкрита до діалогу зі США щодо найбільшого порядку денного", йдеться на сайті Кремля.

Глава РФ також підкреслив, що відносини Москви і Вашингтона — найважливіший фактор забезпечення стратегічної стабільності й міжнародної безпеки.

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Трамп і Путін

Трамп і Путін

RT

Крім того, Путін направив новорічне привітання президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану, в якому зазначив, що радий успішному розвитку російсько-турецьких відносин.

Президент РФ також відправив вітальне послання на адресу президента Сирії Башара Асада, в якому підкреслив, що "Росія буде і надалі надавати всебічне сприяння уряду й народу Сирії у боротьбі проти сил тероризму".

Незважаючи на скандали і санкції, Путін привітав із Новим роком Королеву Великобританії Єлизавету II і прем'єр-міністра Терезу Мей, побажавши їм міцного здоров'я.

Вітаючи федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера і канцлера Ангелу Меркель, Путін висловив надію на продовження роботи двох країн щодо міжнародного порядку денного.

Путін і Меркель

Путін і Меркель

kremlin.ru

Не забув Путін і про папу Римського Франциска, президента Франції Еммануеля Макрона, а також про лідерів Китаю, Ізраїлю, Білорусі, Молдови та інших країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно президент Макрон і Меркель виступили зі спільною заявою до Росії із вимогою звільнити українських моряків.

Особи
Володимир ПутінДональд ТрампАнгела МеркельТереза ​​МейЄлизавета IIЕммануель Макрон
Місце
Росія
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
шестерок поздравлять по масти не положено.
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Полыхнуло у шумеров. Не поздравили Бухозавра Литра Алексеевича. Путин дебилов не поздравляет.
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Junio Van
Junio Van
у лохлов первая новость дня про их бога Путина... ))
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