Підготовка до війни: Росія і США почали небезпечну гру

Світ знову з пересторогою очікує на новий виток напруження між США і Росією. На п'ятничному засіданні комітету Генасамблеї ООН 26 жовтня заступник керівника Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Андрій Білоусов зробив гучну заяву про підготовку Москви до війни з Вашингтоном.

Поки Америка жодним чином не відреагувала на слова російського дипломата, а OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, чи є у Росії шанс розпочати війну із США.

Вихід США з "ракетного" договору

Лише тиждень тому, 21 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД), бо Росія продовжує виробляти і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети.

Ця угода була підписана у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Згідно із ним сторонам забороняється виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 км, а також їхнє випробування і розгортання.

Михайло Горбачов і Рональд Рейган підписують ДРСМД

У Росії відреагували на таку заяву звинуваченнями і погрозами. Так, член Ради Федерації Росії Франц Клінцевич поскаржився, що Штати таким рішенням не врахували інтересів Європи, і взагалі звинуватив Вашингтон у спробах втягнути РФ у гонку озброєнь. А перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров пригрозив, що Росія може миттєво завдати удару, через що буде знищений весь світ, а американці втратять усе.

У зв'язку із заявами американського президента, 25 жовтня Росія вирішила винести на розгляд Генеральної асамблеї ООН проект резолюції, який мав зберегти Договір у силі. Але через день перший комітет Організації проголосував проти винесення на розгляд даного документа.

Росія готується до війни з США. Які шанси

У зв'язку із рішенням комітету ООН російський дипломат Білоусов заявив наступне: "Тут нещодавно на засіданні Сполучені Штати заявили, що Росія готується до війни. Так, Росія готується до війни, я це підтверджую".

Андрій Білоусов

При цьому Білоусов заговорив про те, що "Москва захищатиме територіальну цілісність, принципи і населення країни". На його думку, США нібито підштовхують Кремль до агресивних заходів.

Білий дім поки ніяк офіційно не відреагував на слова представника МЗС РФ, що, на думку президента Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил" Леоніда Гозмана, варто було б зробити.

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"Тут небезпека не в тому, що Білоусов сказав, що готуємося до війни, отже — готуємося до війни. Небезпека в тому, що за такого настрою, який у нас є, агресивні, тверді, ризиковані, авантюрні дії стають більш можливими. Відповідно, різко зростає небезпека якихось військових інцидентів і військового протистояння, ось у чому річ", — сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Дійсно, риторика Кремля створює ризики для ескалації конфлікту між країнами, які можуть виникнути в будь-якій точці світу: "Ризики загострення ситуації є у Сирії, є у Чорному і в Балтійському морі", — вважає американіст Микола Бєлєсков, але тут-таки запевняє, що на сьогодні не можна сказати, що "країни планомірно здійснюють кроки, які є свідомим бажанням нарватися на серйозні конфлікт".

Жоден з експертів, опитаних OBOZREVATEL, не побачив реальної загрози початку військових дій ні з боку Росії, ні з боку США. Поки все це виглядає, як спроба перекласти всю відповідальність за розрив "ракетного" договору один на одного. У військовому ж плані жодних кроків не робиться.

"Поки протистояння навколо угоди зводиться до того, що кожна зі сторін намагається перекласти на іншого відповідальність за знищення цього Договору. Військового виру протистояння поки немає, і велике питання, що взагалі буде", — вважає Бєлєсков.

Більше того, є думка, що всі ці заяви — гра на публіку для того, щоб привернути увагу до Договору і підвищити його значущість. У підсумку ж Дональд Трамп і Володимир Путін зможуть домовитися про його збереження.

Дональд Трамп і Володимир Путін на зустрічі у Гельсінкі, 2018 рік

"Трамп обіцяє черговий саміт Путіну, причому вже у Вашингтоні. Збереження дії Договору може стати єдиним конкретним результатом їхнього саміту", — сказав у коментарі OBOZREVATEL американський політолог Пітер Залмаєв.

"І якщо трохи вдаритися у конспірологію, то цілком ймовірно, що обидві сторони, свідомо чи ні, зараз розпалюють градус з приводу цього Договору, щоб його збереження дійсно стало конкретним результатом їхньої зустрічі", - додав він.