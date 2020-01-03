''Під ударом Ізраїль і бази США'': експерт розкрив подробиці можливої війни на Близькому Сході

Вбивство генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані в аеропорту Багдада (Ірак) може спровокувати масштабну війну на Близькому Сході. Під ударом опиняться Ізраїль і військові бази США в регіоні.

Про це OBOZREVATEL розповів міжнародник Ілія Куса, який спеціалізується на близькосхідній тематиці. За його словами, президент Дональд Трамп, який віддав наказ американським ВПС вбити генерала, цілком міг дати добро на початок широкомасштабної військової кампанії.

"Я не виключаю великої війни в регіоні. Питання – як це буде зроблено? Провокації, напади, не обов'язково використовуватимуть регулярну армію, хоча нічого виключати не хочу. На кордонах з Іраком вже активізувалися ВПС Ірану. Постраждає здебільшого Ізраїль і військові бази США. Зрозуміло, що Штати географічно далеко від Ірану, але в регіоні можуть бути проблеми.

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За останні 2 дні Штати перекинули більш ніж 20 військово-транспортних літаків на Близький Схід. Мабуть, вони посилювали присутність у регіоні, тому операція готувалася заздалегідь й Ізраїль їх не пропускав через свій повітряний простір. Цікаво, що їм довелося робити великий гак через Йорданію та Єгипет. Так розумію, Ізраїль не підтримував перекидання військ, розуміючи наслідки", – пояснив Куса.

Вбивство Сулеймані

Причиною такого різкого кроку з боку Трампа можуть бути вибори в США, які заплановані на листопад 2020 року. Активна фаза ж праймеріз розпочнеться вже найближчими місяцями.

"В Адміністрації Трампа є кілька одержимостей. Перша – вибори. Можливо, саме для цього і зробили операцію, щоб розпочати війну перед стартом виборчої кампанії. Друга – одержимість Іраном, це ядро їхньої близькосхідної політики – боротися з Тегераном. Третя – не виключаю, що це зроблено для отримання перемоги у зовнішній політиці. Адже за останні пів року у нього нічого не виходило на Близькому Сході", – наголосив міжнародник.

Убитий генерал Сулеймані не рядовий військовий Ірану. Він дуже медійний чоловік, який обіймав високу посаду в ієрархії армії Тегерана.

"Він займався 3-ма напрямками – Сирія, Ірак, боротьба з ІДІЛ. Був командиром елітного підрозділу у складі армії Ірану, який має санкцію від країни здійснювати операції поза її межами, аналог Служби зовнішньої розвідки", – заявив Куса.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вбивство Сулеймані може спричинити удари по об'єктах США та Ізраїлю на Близькому Сході з боку Ірану. В Ірані вже пообіцяли помститися США за загибель генерала.

Вартість ф'ючерсу нафти марки Brent піднялася на 2,9% – до 68,19 доларів за барель після повідомлень про вбивство Сулеймані.

У США заговорили про велику війну на Близькому Сході через вбивство генерала.

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