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Під боком у Путіна відкрили штаб НАТО: що відомо

3.3тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 8 березня, в Латвії відкрили штаб міжнародної Північної дивізії Північноатлантичного альянсу.

У відкритті брали участь міністри оборони Данії, Латвії та Естонії, повідомляє еmerging-europe.

"Створення Північної дивізії є новим рівнем сил реагування НАТО в своїх силах перед загрозою нашого регіону. Сили стримування і можливість захищати нас істотно посиляться з початком діяльності Північної дивізії", – повідомив міністр оборони Естонії Юрі Луйк.

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За словами міністра оборони Латвії Артіс Пабрікс, відкриття штабу стане "внеском у зміцнення безпеки всього регіону".

Командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем зазначив, що новий штаб призначений не тільки для тренувань, а при необхідності "він повинен вести в регіоні реальну оборонну діяльность".

Планується, що штаб Північної дивізії увійде до складу військової структури НАТО і з'єднає частини балтійського регіону з керуванням Альянсу. Першим начальником штабу стане генерал-майор Збройних сил Данії.

Відкриття штабу Північної дивізії НАТО

Відкриття штабу Північної дивізії НАТО

Twitter

Відкриття штабу Північної дивізії НАТО

Відкриття штабу Північної дивізії НАТО

Twitter

Відкриття штабу Північної дивізії НАТО

Відкриття штабу Північної дивізії НАТО

Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Міноборони Чехії Лубомір Метнар включив Росію в число головних загроз для НАТО.

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Місце
Латвія
Тег
НАТО
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минин евген
минин евген
раньше кацапские голодранцы просили у Америки еду, теперь будут просить памперсы. кокошники-то уже все полные.
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Ждем истерик из сливного бачка на первом канале.
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