Під боком у Путіна відкрили штаб НАТО: що відомо

У п'ятницю, 8 березня, в Латвії відкрили штаб міжнародної Північної дивізії Північноатлантичного альянсу.
У відкритті брали участь міністри оборони Данії, Латвії та Естонії, повідомляє еmerging-europe.
"Створення Північної дивізії є новим рівнем сил реагування НАТО в своїх силах перед загрозою нашого регіону. Сили стримування і можливість захищати нас істотно посиляться з початком діяльності Північної дивізії", – повідомив міністр оборони Естонії Юрі Луйк.
За словами міністра оборони Латвії Артіс Пабрікс, відкриття штабу стане "внеском у зміцнення безпеки всього регіону".
Командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем зазначив, що новий штаб призначений не тільки для тренувань, а при необхідності "він повинен вести в регіоні реальну оборонну діяльность".
Планується, що штаб Північної дивізії увійде до складу військової структури НАТО і з'єднає частини балтійського регіону з керуванням Альянсу. Першим начальником штабу стане генерал-майор Збройних сил Данії.
Відкриття штабу Північної дивізії НАТО
Відкриття штабу Північної дивізії НАТО
Відкриття штабу Північної дивізії НАТО
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