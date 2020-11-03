Перший британець із COVID-19 помер через майже рік після зараження

26-річного Коннора Ріда, який був першим британцем, що перехворів на коронавірус (COVID-19), знайшли мертвим у своїй кімнаті в студентському гуртожитку Бангорського університету на півночі Уельсу.

Як пише Daily Mail, причина смерті студента не повідомляється. За попередніми даними, це був "трагічний нещасний випадок". Поліція впевнена, що з криміналом смерть Ріда не пов'язана.

За словами матері, Коннор, активний і рухливий за своєю природою, дуже важко переживав карантин у Великобританії.

Нагадаємо, що Рід заразився ще в листопаді 2019 року, коли викладав англійську мову в одному з коледжів китайського міста Ухань – епіцентру майбутньої пандемії. Спочатку він вирішив, що в нього проста застуда, потім запідозрив грип.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час хвороби британець вів щоденник, в якому описував своє самопочуття, яке стрімко погіршувалося.

Рід хворів близько двох тижнів. Він розповідав, що лікувався гарячим віскі з медом. "Я живий доказ того, що коронавірус можна пережити", – писав молодий чоловік.

В ізоляції він залишався загалом понад 20 тижнів: 16 тижнів в Ухані, два тижні в Австралії, де живе його мати, і ще три у Великобританії, куди він повернувся на навчання.