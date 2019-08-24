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Перше в історії: в NASA повідомили про першу НП у космосі

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Співробітники NASA почали вести розслідування у справі астронавта Енн Макклейн, яка отримала доступ до банківського рахунку своєї колишньої дружини Саммер Уорден, перебуваючи на Міжнародній космічній станції.

Після цього інциденту Уорден, яка є офіцером повітряної розвідки США у відставці, подала скаргу у Федеральну торгову комісію. Це може бути першим злочином, вчиненим в космосі, повідомляє The New York Times.

"Я була дуже вражена, що вона зайшла так далеко", – заявила Уорден.

Енн Макклейн

Енн Макклейн

NASA

Сама Енн Макклейн, повернувшись на землю, повідомила через адвоката Рості Хардіна, що дійсно стежила за рахунками колишньої дружини, але в корисних цілях: вона хотіла переконатися, що фінанси сім'ї в порядку та її колишній дружині вдається доглядати за сином Уорден, якого вони виховували до розлучення.

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Відзначається також, що з згідно правилами, що діють на Міжнародній космічній станції, які встановили володічі нею країни (США, Росія, Японія, Канада, Євросоюз), на людей і майно в космосі поширюється національне право. Відповідно, американець, який учинив злочин в космосі, буде підкорятися американському законодавству.

У правилах також йдеться про можливість видачі злочинця на Землю в іншу країну, якщо там вирішать притягнути до відповідальності громадянина іншої держави за злочини в космосі.

Цікаво, що МакКлейн — полковник ВПС США, яка закінчила престижну військову академію Вест-Пойнт, пролетіла понад 800 бойових годин над Іраком. У 2013 році її обрали для польоту в космос. Макклейн провела шість місяців на борту МКС і повинна була брати участь в першому виході у відкритий космос, в якому взяли б участь тільки жінки, але у NASA тоді не вистачило потрібних скафандрів.

У 2014 році вона вступила в шлюб з Уорден, в 2018 році пара подала на розлучення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в NASA назвали вартість "путівки" в космос. Ціну повідомив фінансовий директор компанії Джефф Девіт.

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Місце
США
Тег
NASA
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