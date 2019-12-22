Перевалило за +40: у Австралії сталася аномальна вогняна НП

В Австралії в одному з населених пунктів температура досягла позначки в 41,9 градуси спеки, що посилило лісові пожежі в регіоні.

Як передає AFP, в суботу, 21 грудня, тільки в південно-східному штаті Новий Південний Уельс на боротьбу зі стихією та її наслідками кинули близько 10 тисяч поліцейських, пожежників, рятувальників і медпрацівників.

Через надзвичайну ситуацію влада закликала жителів Сіднея протягом наступної доби не залишати будинки. Сам мегаполіс затягнуло густими хмарами диму.

Лісові пожежі в Австралії

За даними місцевої влади, потужні лісові пожежі, які тривають в Австралії з жовтня, знищили вже багато мільйонів гектарів лісових площ. Вогнем також знищено близько 1000 будинків.

Два потужних вогнища вогню розташовані на відстані 70 і 90 кілометрів від Сіднея. У самому місті через густий дим влада оцінила ступінь забрудненості повітря як "небезпечний".

Загалом в чотирьох з восьми австралійських штатів вирують лісові пожежі, які поки що безуспішно намагаються згасити тисячі пожежників.

На честь нагадування про надзвичайну подію в центрі Сіднея встановили обгорілу різдвяну ялинку, зроблену з обвуглених гілок і обгорілих предметів домашнього вжитку, зібраних в Новому Південному Уельсі.

"Для сімей і суспільства руйнівні наслідки виходять за рамки того, що багато хто з нас можуть тільки уявити. Ми сподіваємося, що ця несподівана зміна традиційного символу дарування і радості в цей час року допоможе привернути увагу людей і буде заохочувати їх жертвувати гроші", – заявила креативний директор агентства DDB Sydney Тара Форд.

У центрі Сіднея встановили обгорілу різдвяну ялинку

У центрі Сіднея встановили обгорілу різдвяну ялинку

Як писав OBOZREVATEL, південь Франції накрили величезні повені, загинули щонайменше три людини. Затоплено десятки будівель.

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