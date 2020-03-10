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10 березня • оновлено в 19:55
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Кирило Лютий

Лідер Китаю приїхав в Ухань і заявив про прийдешню перемогу над коронавірусом

4.1т
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Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше відвідав мегаполіс Ухань з моменту спалаху коронавірусу в грудні 2019-го.

Як передає DW, Цзіньпін проінспектував роботу місцевої влади щодо запобігання епідемії і боротьби з вірусом у вівторок, 10 березня.

Китайський глава пройшовся по практично порожніх вулицях міста, продемонструвавши таким чином успіх в боротьбі зі смертельною хворобою. При цьому він дотримувався всіх заходів безпеки і користувався медичною маскою.

Незважаючи на те, що місцевим жителям як і раніше заборонено залишати свої квартири, вони вийшли на балкони і вітали свого лідера. Сам Цзіньпін виступив з обнадійливою заявою: "Поширення коронавірусу практично зупинено".

Сі Цзіньпін відвідав Ухань

Сі Цзіньпін відвідав Ухань

Також він побував у госпіталі Хошеньшань, який був спеціально побудований для лікування хворих коронавірусом, там же поспілкувався з медиками і деякими пацієнтами.

Всього ж в Ухані були закриті 14 спеціалізованих лікарень.

Відзначимо, що на відміну від Цзіньпіна президент України Володимир Зеленський під час недавнього візиту в Нові Санжари поводив себе необачно, відмовившись від додаткових заходів безпеки і вступаючи в тісний контакт з людьми, які перебували на обсервації.

Зеленський в Нових Санжарах

Зеленський в Нових Санжарах

скріншот

Зеленський в Нових Санжарах

Зеленський в Нових Санжарах

скріншот

Зеленський в Нових Санжарах

Зеленський в Нових Санжарах

скріншот

Сі Цзіньпін відвідав Ухань

Сі Цзіньпін відвідав Ухань

Сі Цзіньпін відвідав Ухань

Сі Цзіньпін відвідав Ухань

Сі Цзіньпін відвідав Ухань

Сі Цзіньпін відвідав Ухань

За даними Міністерства охорони здоров'я Китаю, за минулу добу, 9 березня, в країні було зафіксовано всього 19 нових випадків зараження коронавірусом, що говорить про явне згасання епідемії. Для прикладу, в Італії було зафіксовано понад 1800 випадків.

Всього ж в Китаї вірус був виявлений майже у 81 тисячі чоловік. Але з них майже 60 тисяч одужали, тоді як померли 3136. При цьому в "джерелі" інфекції провінції Хубей медики за три доби не виявили жодного нового випадку зараження.

В цілому в світі коронавірусом захворіли понад 114 тисяч чоловік, більше половини, близько 64 тисяч, вже вилікувалися. Померли ж, станом на вечір 10 березня, 4 090 пацієнтів.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Сі Цзіньпін
Місце
Китай Ухань
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