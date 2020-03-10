Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше відвідав мегаполіс Ухань з моменту спалаху коронавірусу в грудні 2019-го.

Як передає DW, Цзіньпін проінспектував роботу місцевої влади щодо запобігання епідемії і боротьби з вірусом у вівторок, 10 березня.

Китайський глава пройшовся по практично порожніх вулицях міста, продемонструвавши таким чином успіх в боротьбі зі смертельною хворобою. При цьому він дотримувався всіх заходів безпеки і користувався медичною маскою.

Незважаючи на те, що місцевим жителям як і раніше заборонено залишати свої квартири, вони вийшли на балкони і вітали свого лідера. Сам Цзіньпін виступив з обнадійливою заявою: "Поширення коронавірусу практично зупинено".

Сі Цзіньпін відвідав Ухань

Також він побував у госпіталі Хошеньшань, який був спеціально побудований для лікування хворих коронавірусом, там же поспілкувався з медиками і деякими пацієнтами.

Всього ж в Ухані були закриті 14 спеціалізованих лікарень.

Відзначимо, що на відміну від Цзіньпіна президент України Володимир Зеленський під час недавнього візиту в Нові Санжари поводив себе необачно, відмовившись від додаткових заходів безпеки і вступаючи в тісний контакт з людьми, які перебували на обсервації.

Зеленський в Нових Санжарах скріншот

Зеленський в Нових Санжарах скріншот

Зеленський в Нових Санжарах скріншот

Сі Цзіньпін відвідав Ухань

Сі Цзіньпін відвідав Ухань

Сі Цзіньпін відвідав Ухань

За даними Міністерства охорони здоров'я Китаю, за минулу добу, 9 березня, в країні було зафіксовано всього 19 нових випадків зараження коронавірусом, що говорить про явне згасання епідемії. Для прикладу, в Італії було зафіксовано понад 1800 випадків.

Всього ж в Китаї вірус був виявлений майже у 81 тисячі чоловік. Але з них майже 60 тисяч одужали, тоді як померли 3136. При цьому в "джерелі" інфекції провінції Хубей медики за три доби не виявили жодного нового випадку зараження.

В цілому в світі коронавірусом захворіли понад 114 тисяч чоловік, більше половини, близько 64 тисяч, вже вилікувалися. Померли ж, станом на вечір 10 березня, 4 090 пацієнтів.

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