"Переламали всі кістки": помилувані росіяни видали фейки про "звірства" СБУ

Активіст одеського "антимайдану" Євген Мефедов, якого Україна видала Росії в обмін на своїх полонених, вибухнув фейком про "звірства" СБУ.

Історією, як в Україні, нібито знущалися з терористки "ДНР" Юлії Просолової, поділився він в ефірі пропагандистського каналу НТВ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"На тих, хто був на цьому обміні, якщо чесно, без сліз не поглянеш. Та ось та ж дівчинка Юля. Коли її затримували, їй переламали практично всі кістки. Вона сама з Донецька й отримала 12 років колонії тільки тому, що співробітники СБУ залякали її. Пригрозили, що в разі відмови від співпраці зі слідством, бабуся і дідусь її постраждають", – видав Мефедов.

Помилувані росіяни видали фейки про "звірства" СБУ

Відзначимо, Юлія Просолова була засуджена до 12 років позбавлення волі за теракт, який трапився в березні 2017 року в Маріуполі. Тоді в центрі міста вибухнув автомобіль, у якому перебував полковник СБУ Олександр Хараберюш. СБУ довела, що саме вона заклала вибухівку в машину.

Юлія Просолова була видана Росії crime-ua.com

Незабаром з аналогічними звинуваченнями виступила в ефірі програми "Своя правда" і пособниця терористів "ДНР" Ольга Заскалько, яка вже відома своїми фейками про "знущання" в українських в'язницях. Жінка була помилувана п'ятим президентом Петром Порошенком.

"Мене посадили в яму, періодично діставали. Кілька разів ставили на розстріл. Прикладом по спині вдарили, вибили мені диски. Хотіли стріляти в спину. Потім розважалися електрикою, поклали ганчірку на рот і заливали водою. По п'ятах били", – висловилася вона в дусі пропаганди.

Увага! Відео містить пропаганду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що під час обміну полоненими між Україною і Росією "загубився" один із ув'язнених громадян РФ – учасник кривавих одеських заворушень 2 травня 2014-го Сергій Долженков.

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