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10 вересня • оновлено в 06:29
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"Переламали всі кістки": помилувані росіяни видали фейки про "звірства" СБУ

21.2т Читати матеріал російською

Активіст одеського "антимайдану" Євген Мефедов, якого Україна видала Росії в обмін на своїх полонених, вибухнув фейком про "звірства" СБУ.

Історією, як в Україні, нібито знущалися з терористки "ДНР" Юлії Просолової, поділився він в ефірі пропагандистського каналу НТВ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"На тих, хто був на цьому обміні, якщо чесно, без сліз не поглянеш. Та ось та ж дівчинка Юля. Коли її затримували, їй переламали практично всі кістки. Вона сама з Донецька й отримала 12 років колонії тільки тому, що співробітники СБУ залякали її. Пригрозили, що в разі відмови від співпраці зі слідством, бабуся і дідусь її постраждають", – видав Мефедов.

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Помилувані росіяни видали фейки про "звірства" СБУ

Помилувані росіяни видали фейки про "звірства" СБУ

Відзначимо, Юлія Просолова була засуджена до 12 років позбавлення волі за теракт, який трапився в березні 2017 року в Маріуполі. Тоді в центрі міста вибухнув автомобіль, у якому перебував полковник СБУ Олександр Хараберюш. СБУ довела, що саме вона заклала вибухівку в машину.

Юлія Просолова була видана Росії

Юлія Просолова була видана Росії

crime-ua.com

Незабаром з аналогічними звинуваченнями виступила в ефірі програми "Своя правда" і пособниця терористів "ДНР" Ольга Заскалько, яка вже відома своїми фейками про "знущання" в українських в'язницях. Жінка була помилувана п'ятим президентом Петром Порошенком.

"Мене посадили в яму, періодично діставали. Кілька разів ставили на розстріл. Прикладом по спині вдарили, вибили мені диски. Хотіли стріляти в спину. Потім розважалися електрикою, поклали ганчірку на рот і заливали водою. По п'ятах били", – висловилася вона в дусі пропаганди.

Увага! Відео містить пропаганду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що під час обміну полоненими між Україною і Росією "загубився" один із ув'язнених громадян РФ – учасник кривавих одеських заворушень 2 травня 2014-го Сергій Долженков.

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Теми
Обмін полоненими російська пропаганда
Місце
Росія
Теги
Новини Росії пропаганда ДНР терористи "ДНР"
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Santi Amonito
Santi Amonito
Ну как и было ранее сказано: по прибытию на педерасеюшку предателей "родины" и после "обследования" этого биомусора фсбэшными держимордами, по сценарию, первую партию - "кто попроще", отсношают пропагандоны - так и вышло. Ожидается следующая партия "жертв кровавой киевской хунты": без половых органов, с жабрами и насильно обращенных в "трансгендеров".... Всё как по картавому сифилитику ульянову: "Пока народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк!", - на педерасее так ничего и не изменилось...
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Махов Макс
Махов Макс
Распяли, кости поломали, копыта перебили, глаз на жопу натянули, моргать заставили. Хвост морским узлом завязали, яблочко танцевать на бис заставляли. Пытали варениками. Вареники К*цап їстимеш? Кажеш ні? Ну тоді, завтра ще спитаемо. Вот как брехать нужно, к*цапы. Бгггггаааа
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Махов Макс, я тут кокса обнюхался. Мне один баклан с крыши подогнал. Я его на гарячем поймал.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Махов Макс, Отчего питорок у вас столько много такой мрази как ты? Опыляет вас чтоли монсанта?Ты такой тепил шо не описать,мосхг разжижен полностью,тупой как цалупа, а пытаешься писать высеры с претензией на шутки юмора.
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
Ну да. рассказывают украинцы - это правда. рассказывают русские - фэйк. Обоз ты для кого свои статьи пишет , для одноклеточных идиотов - и много за такую пропаганду платят - 30 серебренников!!!???
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Махов Макс
Махов Макс
Свичкаренко Игорь, амёба шо не так? Бгггггаааа
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Свичкаренко Игорь, може і так, але ви себе настільки дискредитували, що аж...
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