Головна Новини
27 вересня • оновлено в 19:30
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Переклад неправильний? З'ясувався показовий момент про стенограму Трампа-Зеленського

5.9т Читати матеріал російською

Український варіант стенограми розмови президента США Дональда Трампа і глави України Володимира Зеленського може відрізнятися від оппблікованого Білим домом.

Таку заяву зробив ексміністр України Павло Клімкін, передає "theБабель". За його словами, Зеленський не сказав нічого катастрофічного.

"Звичайно, можна говорити про тональність, можна було трохи інакше відповідати, але катастрофи немає. Тепер важливо побачити український варіант розмови Зеленського, тому що поки ми бачили тільки англійський переклад його слів, а він може бути не цілком коректним. Зараз я говорю лише про ту частину розмови, що стосується Байдена", – підкреслив він.

Новини
"Порушив клятву": Байден відповів на скандал навколо Трампа і Зеленського

Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Водночас Клімкін уточнив, що фіксація розмов у кожній країні ведеться по-своєму.

"Що стосується України, я не знаю, як це налагоджено в Офісі президента зараз, а за часів попередньої адміністрації на подібні телефонні розмови запрошували тих, хто був необхідний від команди. Ці люди робили замітки, зокрема про те, що повинні зробити за підсумками розмови", – сказав ексміністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Клімкін також заявив, що ризики для країни після оприлюднення стенограми розмови президентів США Дональда Трампа й України Володимира Зеленського просто божевільні.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Імпічмент Трампа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Павло Клімкін Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
7
7
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Непонятно почему не говорят о аудиофиксации таких разговоров. Или её делают, но об этом умалчивают, но тогда это не стенограмма разговора, а ее публикация.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Мир Миру
Мир Миру
Вся ця історія - пустопорожній дзвін до тих пір, поки Зеленський сам не поскаржиться на тиск
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
Меркель и Макрону не надо переводить с английского на украинский, а потом с украинского на английский. можешь скакунам на уши вешать.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel