Перейменування Македонії: президент виступив із заявою

Президент Македонії Георге Іванов відмовився підписувати угоду з Грецією про перейменування країни заради вступу в НАТО.

За словами македонського лідера, даний договір містить занадто багато поступок Греції, передає Slobodna Evropa.

"Це шкідлива угода, яка унікальна для історії людства, воно недоречно і неприйнятно для мене, воно порушує Конституцію, закони і підриває державні інститути. Я не буду легалізувати політичну самодіяльність уряду", - заявив Іванов.

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Напередодні до глави Македонії для оголошення рішення перейменувати назву країни прийшли прем'єр-міністр Зоран Заєв і глава МЗС Нікола Дімітров, проте їх зустріч тривала всього дві хвилини.

Георге Іванов

Як повідомлявOBOZREVATEL, 12 червня прем'єр-міністр Греції повідомив про досягнення домовленості з Македонією про її перейменування. У зв'язку з цією суперечкою греки активно блокували вступ македонців в НАТО.