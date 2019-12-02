Переїхав до Європи: російський ексдепутат зрадив Путіна

Колишній депутат російської Держдуми від партії "Єдина Росія" і екскомісар молодіжного руху "Наші", яка виступає за сприяння розвитку суверенної демократії, Роберт Шлегель отримав громадянство Німеччини.

Він також переїхав жити до Мюнхена. Про це повідомила німецька газета Süddeutsche Zeitung.

Як зізнався колишній політик, він хоче, щоб його діти виросли саме в Німеччині – "як частина культури і народу, до якого вони належать".

Роберт Шлегель

Також російський ексдепутат повідомив, що розчарувався в політиці. Крім цього, його погляди кардинально змінилися, і тепер він просто "звичайна людина".

Зазначимо, що Роберт Шлегель був депутатом Держдуми 5 і 6 скликань від "Єдиної Росії", а також колишнім членом генеральної ради цієї партії. Характерно, що раніше він критикував Захід і звинувачував західні країни у тому, що ті втрутяться у внутрішні справи Росії. Крім цього, Шлегель був одним із тих, хто голосував за закон, який забороняє іноземцям всиновлювати російських сиріт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інвестори покидають Росію через санкційні ризики, пов'язані з "Північним потоком-2". Побоювання щодо перспектив світової економіки і Китаю змушують їх скорочувати вкладення на ринках, які розвиваються.

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