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Переговорив із Путіним: Макрон вночі зателефонував Зеленському

5.2т Читати матеріал російською

Президент Франції Еммануель Макрон подзвонив главі української держави Володимиру Зеленському у ніч на 30 серпня.

Про телефонну розмову повідомили в Єлисейському палаці, передає "Інтерфакс-Україна". Зокрема, французький лідер розповів Зеленському про свої переговори із президентом РФ Володимиром Путіним, а також про наслідки переговорів на саміті країн "Великої сімки".

"З прицілом на саміт глав держав і урядів "нормандського формату" у вересні, він [Макрон] нагадав про загальне прагнення до швидкого прогресу по політичних ініціатив і заходів у сфері безпеки, необхідних для вирішення конфлікту на сході України", – йдеться в повідомленні.

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Також Макрон привітав свого українського колегу з затвердженням Верховною Радою Олексія Гончарука на посаді прем'єра України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві чекають прильоту українських політв'язнів, яких обміняли у Москві. Російські журналісти стверджують, що обмінний процес активізувався, завдяки тому, що Макрон нібито поставив Путіну умови.

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Тема
Обмін полоненими
Особи
Еммануель Макрон Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Франція
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Отчитался перед лидером антироссийской коалиции. Украина становится мировым гигимоном. СУГС, ёпста!
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