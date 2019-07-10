Переговори США і Росії: Трамп раптово захотів подружитися з Путіним

Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне зменшити "розбіжності" з Росією щодо глобальних політичних питань.

Про це заявила прес-секретар Держдепу США Морган Ортагус за підсумками останніх переговорів США-Росія на рівні заступників глав зовнішньополітичних відомств, передає "Укрінформ".

"Заступник державного секретаря США Девід Гейл 10 липня в Гельсінкі зустрівся з заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим. Вони обговорили відносини США і Росії, а також наслідки регіональних викликів в Європі, на Близькому Сході і в Азії", - сказала вона.

При цьому в Держдепі заявили, що "хоча Сполучені Штати і прагнуть звузити розбіжності і сприяти співробітництву з Росією з низки глобальних викликів, негативні дії РФ все ж продовжують бути перешкодою для прогресу в двосторонніх відносинах".

Путін і Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський запропонував Путіну провести зустріч в Мінську за участю лідерів США, Великобританії, Німеччини та Франції. Президент України захотів обговорити питання Криму та Донбасу.

Також нещодавно з'явилася інформація про підготовку зустрічі Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

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