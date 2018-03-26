"Передай мамі, що я її любила": під час страшної пожежі в Росії діти дзвонили рідним, щоб попрощатися

Під час смертельної пожежі в кемеровському торговому центрі "Зимова вишня" діти дзвонили рідним, щоб попрощатися.

Як передає "Комсомольская правда", родичка однієї зі школярок розповіла, що дівчинка подзвонила їй із кінозалу після початку пожежі та повідомила, що двері заблоковані.

"Відразу після початку пожежі з кінотеатру дзвонила моя племінниця Віка. Вона говорила, що горить усе, двері в кінотеатрі заблоковані. Я їй кажу:" Віка, знімай усе, ніс закладай і дихай через одяг". Вона говорить: "Передай мамі, що я її любила. Передай усім, що я їх любила". І після цього відключилася. Зараз я їй телефоную, йдуть гудки, але ніхто не відповідає", - розповіла тітка дівчинки.

За інформацією джерела, на цьому сеансі в кінотеатрі перебувала група 12-річних школярів із селища Трещьовський Кемеровської області. Їх супроводжували класний керівник і двоє батьків. Вони не стали дивитися дитячий фільм, а пішли прогулятися по торговому центру, тому їм вдалося вибратися з палаючої будівлі.

Як писав "Обозреватель", у результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня" загинули десятки людей і ще безліч пропали безвісти.