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Перед зустріччю з Трампом: Кім Чен Ин провів важливі кадрові перестановки в армії

1.2тЧитати новину російською

Глава КНДР Кім Чен Ин замінив трьох вищих військових чиновників Північної Кореї.

"За даними агентства Yonhap, посад позбулися начальник оборони, начальник генштабу корейської народної армії і директор генерального політбюро", - йдеться в повідомленні Reuters.

Також агенство повідомляє, що чиновників замінили на більш молодих, особливо начальника генштабу корейської народної армії - його приймач молодше на 21 рік.

Новини
https://www.obozrevatel.com/economics/economy/gazoprovod-v-obhod-ukrainyi-u-trampa-podgotovili-udar-po-stranam-es.htm

"Це вказує на дві речі: консолідацію влади Кім Чен Ина як єдиного лідера Північної Кореї і зміцнення співпраці між партією і армією, оскільки країна прагне до подальшого економічного розвитку", - прокоментував професор Університету північнокорейських досліджень в Сеулі Ян Му-Джин.

Як повідомляв OBOZREVATEL , 12 червня запланована зустріч президента США Дональда Трампа і глави КНДР.

Особи
Кім Чен ИнДональд Трамп
Місце
Північна Корея
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