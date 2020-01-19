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19 січня • оновлено в 18:27
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Перчинка перспектив: турки построят альтернативу Босфору

5.4т
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В пятницу из Анкары пришло известие, которого мы ждали несколько месяцев и казалось, что все может уйти в какие-то неопределенные перспективы, но вот дело сдвинулось с мертвой точки. Речь идет о получении положительного экологического заключения, выданного специалистами, по поводу возможности начала нового инфраструктурного мегапроекта.

Стоит вспомнить, сколько времени и нервов стоило Газпрому, чтобы получить именно экологическое согласование для своего Северного Потока–2. Но аргументов, которые содержались в кошельке Газпрома, оказалось намного больше, чем у экологических структур и активистов. Оказалось, что у "Грин", не такой уж и "Пис", а знаменитые немецкие "зеленые", на время стали скорее голубыми, под цвет воды Балтийского моря, где и проложили трубу. Ну и раз так, то и знаменитая Грета Тунберг, тоже смотрела как раз в другую сторону.

Тем не менее, вопросы экологии лучше не игнорировать, поскольку последствия того или иного проекта, могут проявиться через время и тогда – придется платить гигантские суммы штрафов и отступных. Так что те, кто затевает инфраструктурные мегапроекты, обязаны думать на несколько шагов вперед, что и было сделано в Турции.

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Согласно информации турецкого информационного агентства "Анадолу", такое согласование получил крупный транспортный проект "Стамбул". Вот что сказано у Анадолу:

"Министерство окружающей среды и градостроительства Турции одобрило заключение по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта строительства канала "Стамбул"…

Турция намерена создать альтернативу проливу Босфор – искусственный канал "Стамбул", который соединит Мраморное и Черное моря.

Новый канал к западу от Стамбула пройдет по территории районов Кючюкчекмедже, Сазлыдере и Дурусу. Протяженность водной артерии составит 43 километра. По обеим сторонам канала будет построено два новых города. Пропускная способность канала, предположительно, составит 160 судов в день".

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То есть, это будет искусственный проход в Черное море, который продублирует Босфор и кардинально разгрузит привычный маршрут движения кораблей и судов, по направлению Средиземное море – Черное море.

Последствия запуска этого морского пути будут просто колоссальными. Увеличившаяся пропускная способность этого направления движения морского транспорта, по сути – отменит знаменитую конвенцию Монтрё, действовавшую без малого сто лет. Оно и понятно, поскольку она описывала условия движения по старому маршруту и никак не будет касаться нового, где Турция может устанавливать собственные правила.

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В таком случае, скорее всего, она просто отменит ограничения по тоннажу военных кораблей и времени их пребывания в Черном море. То есть, после ввода в эксплуатацию канала, а турки стоят быстро, в Черное море вполне могут заходить авианосцы и даже базироваться там, не ограниченные во времени нахождения в пределах акватории Черного моря. А это значит, что авианосцы или менее крупные корабли, могут легко проходить ремонт в Николаеве, а стоять – в Одессе, например.

Так что мир меняется и порой, меняется очень неожиданно.

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Блог про події в світі
Джерело
Джерело: defence-line.org
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Українець Андрій
Українець Андрій
турция - друг москвы. Откуда такая радость?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Мечты калаедуса понятны... Но наличие или отсутствие дополнительной водной артерии не меняет международно-правового режима, установленного конвенцией. Она гласит не о проводе через каналы. а о нахождении в ЧМ. Так что если бы Турция хотела она бы спокойно могла и через Босфор пропускать военные суда в любом количестве. Вот только в ЧМ их может быть не более определенного тоннажа. А мосты будут достаточно высокими, чтобы американский авианосец проводить в Чёрное море?
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Стук Кастрюль, Пи...дец Черноморскому флоту! Хорошо!
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Чан Джеки
Чан Джеки
и каки ето печально для х...а.оно будет сопротивлятси или промолчить с авианосцами.
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