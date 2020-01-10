Сбил ли Boeing 737 ЗРК "Тор"? Этого пока никто не знает. Зачем делать какие-то выводы на основе видео, если это можно определить точно по поражающим элементам.

Надо смотреть, какие поражающие элементы найдутся. Если найдутся. Но, скорее всего, найдутся. Всё больше похоже на то, что самолет действительно был поражен зенитными ракетами.

Американцы сказали, что их система предупреждения о ракетном нападении, которая просматривает Иран, видела в районе Тегерана два факела - огневые факелы взлетающих ракет. В действительности, наверняка они знают и тип зенитной системы, но пока не сказали. По характеристике факела его примерно можно определить.

Например, у ПЗРК маленький факел, у "Тора" намного больше, у С-300 – еще намного больше. Это ракеты разного веса. Но Пентагон на всякий случай молчит, потому что это рассекретит их возможности. Этого никто не делает.

Сообщать эти данные не надо. А главное – бессмысленно, поскольку это видно невооруженным взглядом. Не надо проводить какие-то сверхъестественные исследования, чтобы определить тип ракеты.

Но тут проблема в Иране. Стреляли не иранские военные, а Корпус Стражей Исламской революции (КСИР). Потому что у них есть эти зенитные ракеты. КСИР настолько все боятся в Иране. Это абсолютно независимое военизированное формирование, которое не подчиняется президенту. Они независимы и финансово, и организационно. Что-то вроде НВКД при Сталине, если не хуже. Они и спецслужба, и армия, и флот. И самая богатая корпорация в Иране. Их все боятся, и никто слова против них не скажет, все будут врать. Только их вождь – рахбар Хомейни – может принять решение, чтобы сказать.

Катастрофа Boeing 737 в Тегеране

По-видимому, дело в том, что они стрельнули. Именно у них, а не у иранской армии, есть все современные системы. А это значит, что, пока не будет решения самой высшей инстанции, они будут упираться.

Хотя, придется выдавать тела, а в телах тоже могут быть поражающие элементы – их все не выковыряешь. Я не знаю, что они попытаются сделать. Пока они врут, и довольно искусно. Они, конечно, не хотят врать, но правду им признавать совершенно невозможно, поскольку это КСИР. Никто в Иране против КСИР не пойдет, сумасшедших нет.

В самолете летело очень много иранцев, хоть они и числились как канадцы. Так что сбивать самолет специально никакой цели не было. Но даже признать свою ошибку очень сложно. Пока надо ждать, когда в Иране разберутся с военно-политической ситуацией.

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