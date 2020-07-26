Пентагон заговорив про можливе позаземне походження НЛО: про що йдеться

У Пентагоні заявили, що непізнані літаючі об'єкти можуть мати позаземне походження – зроблені з матеріалів, яких немає на планеті.

Про це йдеться в доповіді спеціальної групи Міністерства оборони США, яка займається вивченням НЛО. Як пише New York Times, незабаром вчені мають оприлюднити для широкого загалу частину інформації.

За даними видання, незважаючи на те, що Пентагон розпустив секретний підрозділ, яке досліджувало випадки НЛО, американські військові не припиняли займатися цим питанням. Зокрема, зафіксовані інциденти вивчали співробітники спеціального підрозділу Управління військово-морської розвідки – "Робоча група з вивчення непізнаних літаючих явищ" (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force).

Зазначається, що журналісти дізналися про неї завдяки доповіді профільного комітету Сенату, де йдеться про витрати на спецслужби.

НЛО на зйомці ВМС США (Скриншот із відео)

Підкреслюється, що група повинна розповісти громадськості щонайменше про декілька випадків НЛО протягом 180 днів після того, як розвідка дасть на це дозвіл.

За словами колишніх чиновників, які працювали над пошуком НЛО, у більшості розвідка намагається відшукати не докази існування технічних пристроїв із інших планет, а стежити, чи використовують якісь нові технології в авіації потенційні противники США, наприклад, Китай або Росія.

НЛО на зйомці ВМС США (Скриншот із відео)

"Найбільше занепокоєння викликають непізнані об'єкти над американськими військовими базами, тому що це, наприклад, може свідчити про технологічний стрибок будь-якої країни, яка конкурує зі США", – цитує видання сенатора Марко Рубіо, який очолює комітет із розвідки.

Він також підкреслив, що цим об'єктам може бути і "нудне пояснення" (тобто це не інопланетяни або китайці), але це треба з'ясувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні в польському селі Ястрове, приблизно за 280 кілометрів від Варшави, сфотографували нібито НЛО.