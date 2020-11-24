Пенсільванія і Невада офіційно оголосили переможця на виборах президента США

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден офіційно переміг на виборах президента США ще у двох штатах – Пенсільванії і Неваді.

Перемогу демократа в Пенсільванії оголосив 24 листопада губернатор штату Том Вулф, написавши про це у Twitter.

"Як того вимагає федеральний закон, я підписав документ, який стверджує, що голоси вибірників дістаються Джо Байдена і Камалі Харріс", – зазначив він.

Водночас Верховний суд Невади визнав перемогу в штаті за Байденом, пише AP.

Рішення винесли сім непартійних суддів. Таким чином 6 голосів вибірників підуть на користь демократа.

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