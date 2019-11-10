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10 листопада • оновлено в 22:57
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"Пастка дурнів": Трамп різко висловився про розмову із Зеленським

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Лідер США Дональд Трамп назвав "ідеальною" скандальну телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

На своїй сторінці в Twitter він обізвав демократів "дурнями" за те, що вони ініціювали процес імпічменту після розмови із Зеленським.

"Дзвінок до президента України був ідеальним. Прочитайте стенограму! Нічого не було сказано, що було могло б бути неприпустимим. Республіканці, не потрапте в пастку для дурнів, заявляючи, що нехай дзвінок і не ідеальний, але і не є підставою для імпічменту", – заявив Трамп.

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Трамп і Зеленський

Трамп і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
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