"Пастка дурнів": Трамп різко висловився про розмову із Зеленським

Лідер США Дональд Трамп назвав "ідеальною" скандальну телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

На своїй сторінці в Twitter він обізвав демократів "дурнями" за те, що вони ініціювали процес імпічменту після розмови із Зеленським.

"Дзвінок до президента України був ідеальним. Прочитайте стенограму! Нічого не було сказано, що було могло б бути неприпустимим. Республіканці, не потрапте в пастку для дурнів, заявляючи, що нехай дзвінок і не ідеальний, але і не є підставою для імпічменту", – заявив Трамп.

The call to the Ukrainian President was PERFECT. Read the Transcript! There was NOTHING said that was in any way wrong. Republicans, do not be led into the fools trap of saying it was not perfect, but is not impeachable. No, it is much stronger than that. NOTHING WAS DONE WRONG!