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Парламент Великобританії переніс Brexit: що відомо

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Палата громад парламенту Великобританії проголосувала проти всіх альтернативних варіантів Brexit, запропонованих різними партіями і політичними групами. Крім того, вона проголосувала за перенесення дати виходу країни з Євросоюзу (Brexit). Тепер законодавці запропонували відтермінувати Brexit на 12 квітня у разі неприйняття угоди на цьому тижні, або 22 травня – якщо її приймуть.

На розгляд були винесені вісім пропозицій, альтернативних угоді про вихід Великобританії зі складу Євросоюзу, яку прем'єр-міністр Тереза Мей погодила з Єврокомісією у листопаді 2018 року, повідомляє Deutsche Welle.

У результаті, британські депутати таки не підтримали ні "Brexit без угоди", ні варіант "Норвегія +", що передбачає збереження членства в єдиному європейському ринку, ні пропозицію щодо нового референдуму.

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Парламент Великобританії переніс Brexit: що відомо

Найбільше голосів зібрали пропозиції про те, щоб винести будь-яку угоду з ЄС на референдум (268 голосів), про митний союз з ЄС (264 голоси) і пропозицію опозиційної Лейбористської партії про митний союз при тісній співпраці з ЄС на інших напрямках (237 голосів) .

На тлі цього Палата громад парламенту проголосувала за перенесення дати виходу країни з Євросоюзу (Brexit). Ідею відстрочки Brexit підтримав 441 депутат, проти ж висловилися 105 парламентаріїв. Раніше вихід країни з ЄС планувалося здійснити 29 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Brexit
Місце
Великобританія
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