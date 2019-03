Парламент Великобританії переніс Brexit: що відомо

Палата громад парламенту Великобританії проголосувала проти всіх альтернативних варіантів Brexit, запропонованих різними партіями і політичними групами. Крім того, вона проголосувала за перенесення дати виходу країни з Євросоюзу (Brexit). Тепер законодавці запропонували відтермінувати Brexit на 12 квітня у разі неприйняття угоди на цьому тижні, або 22 травня – якщо її приймуть.

На розгляд були винесені вісім пропозицій, альтернативних угоді про вихід Великобританії зі складу Євросоюзу, яку прем'єр-міністр Тереза Мей погодила з Єврокомісією у листопаді 2018 року, повідомляє Deutsche Welle.

У результаті, британські депутати таки не підтримали ні "Brexit без угоди", ні варіант "Норвегія +", що передбачає збереження членства в єдиному європейському ринку, ні пропозицію щодо нового референдуму.

Найбільше голосів зібрали пропозиції про те, щоб винести будь-яку угоду з ЄС на референдум (268 голосів), про митний союз з ЄС (264 голоси) і пропозицію опозиційної Лейбористської партії про митний союз при тісній співпраці з ЄС на інших напрямках (237 голосів) .

На тлі цього Палата громад парламенту проголосувала за перенесення дати виходу країни з Євросоюзу (Brexit). Ідею відстрочки Brexit підтримав 441 депутат, проти ж висловилися 105 парламентаріїв. Раніше вихід країни з ЄС планувалося здійснити 29 березня.

The statutory instrument proposing a new exit day for the UK to leave the EU has been passed.



House of Commons voted 441 to 105 in favour.



This amends the definition of "exit day" to ensure it is 22 May or 12 April depending if the Commons approves the #WithdrawalAgreement. pic.twitter.com/BiBcwnyWU1