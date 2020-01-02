Парламент Туреччини дав добро на введення військ до Лівії

Парламент Туреччини 2 січня підтримав законопроєкт, що дозволяє відправку військового контингенту в Лівію.

Як передає "РИА Новости", документ був представлений в парламент 30 грудня. За нього проголосували депутати від правлячої Партії справедливості і розвитку і націоналістичної Партії національного руху.

Проти виступили представники від опозиційних Народно-республіканської та Хорошої партій, Партії щастя (Saadet) і прокурдської Партії демократії народів. В цілому за законопроєкт проголосували 325 депутатів, 184 виступили проти.

Офіційний запит на надання військової допомоги Лівії "на землі, на воді і в повітрі" надійшов Анкарі на тлі наступу на Тріполі армії генерала Халіфи Хафтара. Ініціатором звернення став уряд національної згоди (УНЗ) Фаїза Сараджа.

Як пише DW, реагуючи на це звернення, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив в той же день, що турецький парламент в січні 2020 року проголосує з питання відправки військ до Лівії. Він обіцяв, що рішення буде ухвалено вже 8 або 9 січня.

До того ж 21 грудня парламент Туреччини схвалив суперечливий договір з УНЗ, згідно з яким турецькі солдати і поліцейські можуть бути спрямовані для тренувальних і освітніх цілей в Лівії, а лівійські – до Туреччини. Незважаючи на те, то договір не має на увазі використання збройних сил на території іншої країни, Ердоган вже заявив, що готовий відправити до Лівії й війська, що діють.

У свою чергу президент США Дональд Трамп і президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі під час телефонної розмови 2 січня заявили, що засуджують "використання іноземними державами конфлікту в Лівії у власних інтересах" і закликають сторони вжити термінових заходів для його вирішення.

Армія Туреччини "Військові люди"

Нагадаємо, що після повалення режиму Муаммара Каддафі і його вбивства у 2011 році в країні почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. Цей конфлікт призвів до громадянської війни, яка триває досі, і фактичного двовладдя в країні.

Щоб припинити кровопролиття в Лівії, за підтримки ООН було створено уряд національної згоди під керівництвом Фаїза Сараджа, який знаходиться в Тріполі. А на сході країни, в Тобруці, засідає національний парламент – Палата представників, який вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Саражда.

Парламент в Тобруці призначив генерала Хафтара командувачем "Лівійською національної армією". Очолюючи повстанську армію, Хафтар взяв під свій контроль частину територій на півдні та сході країни, в тому числі кілька великих нафтових родовищ, а з квітня 2019 року розпочав наступ на Тріполі. Лівійського генерала підтримують Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати.

Крім того, вважається, що повстанську армію Халіфи Хафтара підтримує Росія. У генерала є давні зв'язки з Москвою: в числі вищих офіцерів Лівії він в кінці 1970-х років навчався в СРСР.

Незважаючи на те, що Росія досі заперечує офіційне втручання у військовий конфлікт в Лівії, і російські, і міжнародні ЗМІ не раз повідомляли про можливу присутність в країні бійців "ПВК Вагнера".

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раніше Ердоган також заявляв, що на стороні Лівійської національної армії воюють дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера", які раніше були помічені на Донбасі і в Сирії.

У свою чергу заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков спробував заперечити, що до Лівії прибули сотні російських найманців. Він звинуватив американські ЗМІ, які нібито поширюють "різного роду небилиці, зловмисні чутки, вигадки" про його країну.

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