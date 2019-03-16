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ПолітикаЕкономіка

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Париж у вогні: Францію сколихнули потужні протести

9.3тЧитати матеріал російською

Чергова акція протесту "жовтих жилетів" в Парижі в суботу 16 березня вилилася в запеклі зіткнення демонстрантів з поліцією.

Вранці в суботу біля Тріумфальної арки на вісімнадцяту акцію руху "жовтих жилетів" зібралися кілька тисяч осіб, вони колоною пройшли центральними вулицями міста. Однак уже незабаром після старту акції протесту почалися сутички з поліцейськими, повідомляє BBC.

"Жовті жилети" почали кидати в поліцейських каміння і сміття. Поліція ж у відповідь застосувала сльозогінний газ.

Протести

Протести

Париж у вогні: Францію сколихнули потужні протести
Париж у вогні: Францію сколихнули потужні протести

На вісімнадцяту акцію руху "жовтих жилетів" зібралися кілька тисяч осіб. Над площею висів густий дим від шашок і фаєрів. Повідомляється, що учасники протесту вчинили розгром у пивному ресторані Fouquet's, де вони розбили вікна, перевернули стільці й перекинули столики.

Також натовп розбив вікна деяких бутиків, розташованих у центрі французької столиці. Серед інших постраждали бутики марок Lacoste і Kenzo. У першому "жовті жилети" розбили вікна і викинули манекени на вулицю.

Протестувальники підпалили відділення банку та принаймні одне авто. Банк розташовувався на першому поверсі житлової будівлі.

Париж у вогні: Францію сколихнули потужні протести
Париж у вогні: Францію сколихнули потужні протести

Пожежники евакуювали мешканців дому і змогли загасити полум'я, проте, за даними AFP, в результаті інциденту одинадцять людей отримали незначні ушкодження.

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер засудив дії протестувальників і тих, хто "закликав до насильства і має намір сіяти хаос у Парижі".

При цьому міністр зажадав від поліції вжити необхідних заходів у відповідь на "неприпустимі дії" зі сторони демонстрантів.

За його словами, у центрі міста несуть службу понад 1 400 поліцейських. До обіду вони затримали більше ніж 80 протестувальників.

Кількість учасників акції він оцінив у 8 тисяч людей, серед яких 1,5 тисячі, які прийшли "просто аби все ламати".

Напередодні чергової акції протесту "жовтих жилетів" під особливий контроль взяли деякі будівлі — в тому числі Єлисейський і Бурбонський палаци.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протести проти підвищення цін на паливо почалися у Франції 17 листопада. Тоді по всій країні в протестних заходах взяли участь понад 120 тис. людей. При цьому рейтинг президента Франції Еммануеля Макрона на тлі протестів впав до рекордно низького рівня 25%.

Під час масових протестів "жовтих жилетів" в Парижі була пошкоджена Тріумфальна арка, яка є символом французької столиці. Протестувальники обписали спорудження написами "Маркона у відставку", "Жовті жилети святкують тріумф" і подібними.

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Яковлев Михаил
Яковлев Михаил
Придурок Макрон-закрий границю від свинорус...в і все буде ОК!
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Яковлев Михаил, так это Путин раскачивает а не Макрон, обложив народ податями и введя налоговые послабления для олигархов?Давай, жги дальше, тупое хохлатое)
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