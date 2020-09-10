ПАРЄ ініціювала створення міжнародного слідчого органу щодо порушень у Білорусі

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань та прав людини заявив про невизнання результатів виборів президента Білорусі.

Як повідомляється на офіційному сайті ПАРЄ, було ініційовано створення міжнародного слідчого органу для збору доказів правопорушень у цій країні.

"Комітет з юридичних питань і прав людини підтримує мужніх людей Білорусі, які борються за свої права і гідність. Сотні тисяч людей мирно ігнорують офіційні попередження і погрози відплати", – йдеться в заяві.

У ПАРЄ зазначили, що є численні достовірні повідомлення про масові і серйозні порушення права на вільні і справедливі вибори, свободу вираження думок і зборів. Також є факти про застосування тортур та нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження із мирними демонстрантами.

"Через виявлені порушення комітет відмовляється визнати результат останніх президентських виборів. Він вимагає, щоб вибори були повторені справедливим і прозорим чином під наглядом міжнародних спостерігачів", – підкреслили в Асамблеї.

Також комітет ПАРЄ вважає, що винні в серйозних порушеннях прав людини повинні бути притягнуті до відповідальності.

"Щоб дати чіткий сигнал усім співробітникам сил безпеки, серйозні порушення прав людини не залишаться безкарними, Рада Європи у співпраці з іншими міжнародними органами в терміновому порядку заснує міжнародний слідчий орган для збору інформації та забезпечення доказів правопорушень у Білорусі", – відзначається в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, парламент Литви прийняв резолюцію, в якій Світлану Тихановську визнали обраним лідером Білорусі, а Олександра Лукашенка – незаконним главою держави.

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