Еще два слова про марш женщин с игрушками к зданию Верховного суда России. Поразительно, что именно протест самых слабых достигает успеха. Напомню про уникальный случай в гитлеровской Германии – протест женщин на Розенштрассе.

В 1943 году Геббельс решил преподнести фюреру подарок – он захотел полностью очистить Берлин от евреев. Согласно переписи населения 1933 года в Берлине проживало 160 564 человека иудейского вероисповедания. В феврале 1943 года – их осталось несколько тысяч. В основном это были евреи из смешанных браков, жены которых отказались от развода ( развод означал немедленную депортацию) и так называемые "защищенные евреи", которые нужны были Рейху.

Новини Россия и дня не сражалась против Гитлера в одиночку

Операция была тщательно подготовлена. Эсэсовцы хватали людей на работе и дома. Любая "бронь" признавалась недействительной. Несколько тысяч человек были свезены в пересылочный лагерь на улице Роз (Розенштрассе, 2-4) для отправки в Освенцим. Чтобы получить хоть какую-то весточку от своих мужей, туда же стали приходить их жены. Несколько дней продолжался митинг. Около здания постоянно находилось несколько сотен человек, сменявших друг друга. В ответ на требования полиции разойтись, люди ненадолго расходились и тут же собирались снова. Женщины скандировали "Верните наших мужей". В это сложно поверить, но они победили. Фактически это было первое и единственное выступление дисциплинированных немцев против расизма.

Несколько тысяч евреев были освобождены. Уже отправленных в Освенцим возвратили оттуда. Все освобожденные получили легальные документы, справки и удостоверения. Многие из них дожили до конца войны.

Сложно сказать, почему нацисты пошли на попятную. Конечно сыграли свою роль и постоянные бомбежки Берлина британцами и разгром немцев под Сталинградом. Но без мужества женщин, которые не стали испуганно молчать, чуда бы не произошло.

p.s.

Иногда одной параллели с Гитлером достаточно, чтобы поменять решение. Напомню про легендарный ответ Капицы на попытку лишения Сахарова звания академка и исключение его из Академии Наук СССР.

– Но ведь прецедента такого не было.

– Почему не было прецедента? Был такой прецедент. Гитлер исключил Альберта Эйнштейна из Берлинской академии наук.

И на этом вопрос был закрыт