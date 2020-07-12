Папа Франциск про перетворення собору Святої Софії на мечеть: це велика скорбота
Папа Франциск висловився про перетворення собору Святої Софії на мечеть.
Папа Римський Франциск, виступаючи 12 липня на площі Святого Петра у Ватикані, заявив, що засмучений ситуацією із собором Святої Софії у Туреччині, у якого забрали статус музею і який дозволили використовувати як мечеть.
Як написало видання Vatican News, він звернувся до людей після прочитання молитви "Ангел Господній".
"Мої думки несуть далеко, до Стамбула. Маю на увазі Святу Софію. Це завдає мені великої скорботи", – підкреслив Папа Франциск.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собор Святої Софії (Айя-Софія) в Туреччині позбавили статусу музею і дозволили використовувати його як мечеть.
Відповідне рішення ухвалила Державна рада країни (вищий адміністративний суд) 10 липня.
В ЮНЕСКО заявили, що розчаровані рішенням Туреччини перетворити собор Святої Софії з музею на мечеть.
Також представники організації сказали, що таке рішення може стати причиною виключення собору зі списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.