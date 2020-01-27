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27 січня • оновлено в 13:43
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Паніка і молитви: з'явилося відео евакуації з літака, що потрапив у НП в Ірані

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В Ірані пасажирський лайнер авіакомпанії Caspian Airlines, що вилетів зі столиці країни Тегерана вранці 27 січня, під час посадки в аеропорту Махшахра викотився за межі смуги і заїхав на сусіднє жваве шосе.

Як зазначає Reuters, на борту було 136 осіб. Вони з криками і молитвами почали евакуйовуватися з лайнера, який перегородив дорогу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Літак в Ірані зісковзнув зі злітно-посадкової смуги на шосе після приземлення в аеропорту на південному заході Ірану. Ніхто з пасажирів не постраждав", – йдеться у повідомленні.

В Ірані трапилася НП з пасажирським літаком

В Ірані трапилася НП з пасажирським літаком

Водночас одні іранські ЗМІ стверджують, що пілот рейсу 6936 не впорався із керуванням і перелетів точку приземлення. Згідно з іншою версією, у лайнера виникли технічні проблеми з шасі.

Евакуація пасажирів із літака, що потрапив у НП в Ірані

Евакуація пасажирів із літака, що потрапив у НП в Ірані

Reuters

Евакуація пасажирів із літака, що потрапив у НП в Ірані

Евакуація пасажирів із літака, що потрапив у НП в Ірані

Reuters

"Літак не загорівся, і всі пасажири успішно покинули борт", – повідомили в організації, що керує аеропортами.

За їхніми словами, інцидент розслідується.

Евакуація пасажирів із літака, що потрапив у НП в Ірані

Евакуація пасажирів із літака, що потрапив у НП в Ірані

Reuters

Евакуація пасажирів із літака, що потрапив у НП в Ірані

Евакуація пасажирів із літака, що потрапив у НП в Ірані

Reuters

Евакуація пасажирів із літака, що потрапив у НП в Ірані

Евакуація пасажирів із літака, що потрапив у НП в Ірані

Reuters

Евакуація пасажирів із літака, що потрапив у НП в Ірані

Евакуація пасажирів із літака, що потрапив у НП в Ірані

Reuters

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Місце
Іран
Теги
літак видео Авіакатастрофа
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