Паніка і молитви: з'явилося відео евакуації з літака, що потрапив у НП в Ірані

В Ірані пасажирський лайнер авіакомпанії Caspian Airlines, що вилетів зі столиці країни Тегерана вранці 27 січня, під час посадки в аеропорту Махшахра викотився за межі смуги і заїхав на сусіднє жваве шосе.

Як зазначає Reuters, на борту було 136 осіб. Вони з криками і молитвами почали евакуйовуватися з лайнера, який перегородив дорогу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Літак в Ірані зісковзнув зі злітно-посадкової смуги на шосе після приземлення в аеропорту на південному заході Ірану. Ніхто з пасажирів не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Водночас одні іранські ЗМІ стверджують, що пілот рейсу 6936 не впорався із керуванням і перелетів точку приземлення. Згідно з іншою версією, у лайнера виникли технічні проблеми з шасі.

"Літак не загорівся, і всі пасажири успішно покинули борт", – повідомили в організації, що керує аеропортами.

За їхніми словами, інцидент розслідується.

A plane in Iran slid off the runway onto a highway after landing at Mahshahr airport in southwestern Iran. No passengers were injured, Iranian state media reported https://t.co/LTgIFjljnS pic.twitter.com/9OsUfNurNi