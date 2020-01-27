Паніка і молитви: з'явилося відео евакуації з літака, що потрапив у НП в Ірані

В Ірані пасажирський лайнер авіакомпанії Caspian Airlines, що вилетів зі столиці країни Тегерана вранці 27 січня, під час посадки в аеропорту Махшахра викотився за межі смуги і заїхав на сусіднє жваве шосе.
Як зазначає Reuters, на борту було 136 осіб. Вони з криками і молитвами почали евакуйовуватися з лайнера, який перегородив дорогу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Літак в Ірані зісковзнув зі злітно-посадкової смуги на шосе після приземлення в аеропорту на південному заході Ірану. Ніхто з пасажирів не постраждав", – йдеться у повідомленні.
В Ірані трапилася НП з пасажирським літаком
Водночас одні іранські ЗМІ стверджують, що пілот рейсу 6936 не впорався із керуванням і перелетів точку приземлення. Згідно з іншою версією, у лайнера виникли технічні проблеми з шасі.
Евакуація пасажирів із літака, що потрапив у НП в Ірані
Reuters
Евакуація пасажирів із літака, що потрапив у НП в Ірані
Reuters
"Літак не загорівся, і всі пасажири успішно покинули борт", – повідомили в організації, що керує аеропортами.
За їхніми словами, інцидент розслідується.
Евакуація пасажирів із літака, що потрапив у НП в Ірані
Reuters
Евакуація пасажирів із літака, що потрапив у НП в Ірані
Reuters
Евакуація пасажирів із літака, що потрапив у НП в Ірані
Reuters
Евакуація пасажирів із літака, що потрапив у НП в Ірані
Reuters
A plane in Iran slid off the runway onto a highway after landing at Mahshahr airport in southwestern Iran. No passengers were injured, Iranian state media reported https://t.co/LTgIFjljnS pic.twitter.com/9OsUfNurNi– Reuters (@Reuters) January 27, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня був збитий ракетою в Ірані.
25 січня літак, який прямував зі столиці Ірану у Стамбул, повернувся в аеропорт через технічні проблеми.
В Ірані 26 січня трапилася надзвичайна подія на борту пасажирського літака, який виконував внутрішній рейс із Горгана до Тегерана.
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