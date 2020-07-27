Пандемія COVID-19 у світі посилилася: ВООЗ збирає надзвичайний комітет

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що пандемія коронавірусу посилюється все більше.

За його даними, за останні шість тижнів кількість хворих майже подвоїлася, наблизившись до майже 16,5 мільйонів, а кількість померлих перевищила 650 тисяч. Про він сказав під час брифінгу 27 липня, передає ВООЗ у Twitter.

Гебрейесус зазначив, що пандемія COVID-19 є найсерйознішою глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я. У зв'язку з цим організація скликає на найближчі дні надзвичайний комітет для оцінки ситуації, що склалася в світі.

Статистика щодо коронавірусу в світі (worldometers.info)

Водночас глава ВООЗ підкреслив, що задоволений роботою зі стримування коронавірусу співробітників організації й пишається їхніми досягненнями.

"Протягом останніх шести місяців ВООЗ невпинно працювала над наданням підтримки країнам у підготовці до цього вірусу й боротьбі з ним. Я безмірно пишаюся неймовірними людьми цієї організації і їхніми зусиллями", – додав Гебрейесус.

Цитата Гебрейесуса про роботу ВООЗ під час пандемії (Twitter World Health Organization (WHO)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що карантинні обмеження можуть допомогти зменшити кількість випадків передачі коронавірусної інфекції, але не зупинять пандемію.