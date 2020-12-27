Пандемія COVID-19 стала причиною запровадження нового міжнародного дня

У неділю, 27 грудня, вперше відзначається Міжнародний день протиепідемічної готовності, введений ООН на тлі пандемії коронавірусу (COVID-19).

Як повідомляється на сайті ООН, через пандемію багато країн опинилися в ситуації кризи, постраждали цілі сектори економіки, розорилися багато компаній, десятки мільйонів людей залишилися без роботи.

"Перше святкування Міжнародного дня протиепідемічної готовності припало на кінець року, протягом якого трагічно збувся сценарій, якого багато хто боявся", – сказав у своєму посланні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

За його словами, зараз, коли світ намагається взяти під контроль поточну пандемію, потрібно вже почати думати про наступну.

"На жаль, із легкістю можна собі уявити вірус, який буде таким же заразним, але ще більш небезпечним", – додав генсек.

Він закликав не забувати про уроки, які людство встигло отримати за цей рік, – країни повинні активно співпрацювати одна з одною, зміцнювати системи охорони здоров'я, забезпечити всім громадянам без виключення можливість користуватися медпослугами, а також покращувати систему соціального захисту.

Крім того, людям потрібно навчитися жити в гармонії з природою і не відбирати все нові території у дикої природи, оскільки 75% усіх нових інфекційних захворювань – зоонозні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гутерреш заявив, що в світі повним ходом поширюється "вакцинний націоналізм" – бідні люди спостерігають за підготовкою до вакцинації проти коронавірусу в деяких багатих країнах і задаються питанням, чи отримають вони щеплення.