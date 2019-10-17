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17 жовтня • оновлено в 11:27
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Палили авто і кидали "коктейлі Молотова": Барселону охопили масштабні народні протести

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У Барселоні уночі 17 жовтня прихильники незалежності Каталонії влаштували масштабні мітинги, в ході яких відбулися сутички.

Протестувальники використовували "коктейлі Молотова", палили автомобілі та сміттєві баки, пише BBC. Причиною масових акцій стало те, що Верховний суд Іспанії засудив каталонських політиків у справі стосовно референдуму 2017 року про незалежність Каталонії, який влада країни визнала незаконним (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Хід мітингів загострився після того, як уночі 16 жовтня затримали 51 учасника протестів. Демонстранти встановили барикади посеред вулиць і поводилися агресивно щодо поліції.

Водночас політики, які очолюють рух за автономність Каталонії від Іспанії, засудили такі дії своїх прихильників.

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Учасники протестів палили авто

Учасники протестів палили авто

Скріншот

"Протест має бути мирним. Не можна допускати, щоб деякі групи шкодили іміджу руху за незалежність. Ми не повинні допускати інциденти, подібних до тих, які ми зараз бачимо. Немає виправдання підпалам авто та актам вандалізму", – заявив глава женералітету Каталонії Кім Торра.

Поліція намагалася відбити атаки

Поліція намагалася відбити атаки

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL:

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Іспанія Барселона
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Вот и смотрите, как в ЕС "дерьмократы" порядок наводят. Ни с кем не церемонятся.
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