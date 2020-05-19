У Палестині у вівторок, 19 травня, заявили про розрив усіх угод з Ізраїлем і США, включно з так званою угодою століття.

Про це заявив лідер Палестини Махмуд Аббас за підсумками засідання представників палестинських фракцій у Рамаллі, повідомило місцеве агентство WAFA.

Причиною виходу з домовленостей називають намір Ізраїлю за підтримки США "приєднати землі Палестини".

Аббас також поклав відповідальність за всі наслідки на Ізраїль "як державу-оккупанта".

Головний партнер уряду Ізраїлю – США – також несе відповідальність за "пригнічення палестинського народу", заявив Аббас.

Ілюстрація Devdiscourse

Нагадаємо, в січні 2020 року президент США Дональд Трамп назвав умови "угоди століття" з палестино-ізраїльського врегулювання, яка передбачає створення двох держав.

Серед умов було визнання суверенітету Ізраїлю над наявними на палестинській території єврейськими поселеннями та відмова арабів від збройної боротьби.

Як писав OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що готовий віддати розпорядження про початок масштабної військової операції в Газі, якщо палестинські угруповання не припинять обстрілювати ізраїльські населені пункти.

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