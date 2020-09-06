Палестина пригрозила "порвати" з будь-якою країною, яка перенесе посольство в Ізраїлі до Єрусалиму

Саїб Ерікат заявив, що Палестина може "порвати" з будь-якою країною через перенесення посольств до Єрусалиму.

Влада Палестини заявила, що розірве стосунки з будь-якою країною, яка перенесе своє посольство в Ізраїлі до Єрусалиму.

Позицію палестинського уряду озвучив генеральний секретар виконкому Організації визволення Палестини (ООП) Саїб Ерікат. Про це повідомляє "RT на русском".

"Держава Палестина розірве відносини з будь-якою країною, яка перенесе своє посольство в місто Єрусалим і відкличе свого посла", – сказав він.

Зазначимо, що напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про намір Сербії перемістити своє посольство в Ізраїлі в Єрусалим до липня 2021 року. За його словами, доти країна відкриє там своє представництво, ставши першою Європейською державою, яка відкрила посольство в Єрусалимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці серпня Ізраїль і палестинський рух ХАМАС домовилися припинити ескалацію напруженості в секторі Газа. Представники ісламського руху уточнили, що угоди вдалося досягти за посередництва Катару.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал