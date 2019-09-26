Російський корабель, що загорівся у Норвегії затонув: відео фіаско

У Норвегії все ж таки потонув російський траулер "Бухта Наездник".

Усі спроби рятувальників загасити пожежу виявилися марними – через 22 години після загоряння на борту судно затонуло просто біля причалу, пишуть "Вести".

Очевидці зняли на відео момент занурення корабля.

"Бухта Наездник" згоріла у Норвегії tv.nrk.no

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біля узбережжя південнокурильського острова Шикотан загорівся консервний цех на російському плавучому заводі "Петро Житников", на борту якого було 419 осіб.

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