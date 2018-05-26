"Озброєний Калінінград": названо "російський кошмар" для НАТО

Американські журналісти назвали найгірший кошмар для НАТО - "озброєний до зубів російський Калінінград".
Таке припущення висунуто в статті видання National Interest, передає "Лайф" .
Так, відзначається, що саме в цій місцевості російський флот і ракети несуть найбільшу небезпеку.
"Найбільша загроза виходить від ракетних комплексів" Іскандер-М ", оскільки ті можуть завдати точних ударів по військово-морським об'єктам в Польщі і Прибалтиці, а НАТО не володіє достатніми можливостями, щоб цьому протистояти", - стверджує видання.
Також зазначено, що Росія може задіяти ВКС з крилатими ракетами.
Крім цього, РФ нібито має значний контингент сил військово-морського флоту.
Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше це ж видання писало, що до 2027 року Росія буде здатна захищати власні кордони від противника і підтримувати невеликі кампанії за кордоном, однак буде безсилою при великих зіткненнях.
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